“La Divina e la Regina”, anche il Museo della Radio di Verona ricorda Elisabetta II con una foto

Sempre più iconica e indispensabile simbolo di ripartenza culturale cittadina, la galleria del Museo della Radio in piazza Brà si evidenzia per proporre chicche uniche simbolo del ‘900 che ci siamo lasciati alle spalle.

Nel muro dedicato a Maria Callas non si può non notare la storica foto dove la cantante lirica fa il suo inchino mentre incontra la regina Elisabetta II dopo aver cantato una scena dell’opera di Bellini, I Puritani, parte di un programma in una serata di gala in occasione della celebrazione del centenario del Covent Garden Theatre. Data: 1958

Storia e passione portano questa porzione culturale a superare gli oltre 2000 turisti da 2 agosto, giorno di apertura, centinaia le dediche e gli elogi per un contenitore dedicato alla Lirica che in maniera inconfutabile deve essere un punto fermo della Verona del futuro.

La Galleria iconica del Museo della Radio è aperta tutti i giorni dalle ore 16 ad ingresso libero.