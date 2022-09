Nei teatri di Verona 2 spettacoli gratuiti in occasione della festa dei nonni

Doppio appuntamento domenica 2 ottobre. Al Camploy e al teatro Santa Teresa spettacoli gratuiti aperti a tutta la cittadinanza

Quest’anno i nonni si festeggiano a teatro. La festa del 2 ottobre a loro dedicata sarà infatti al teatro Camploy con lo spettacolo gratuito “Stasera mi butto” della compagnia teatrale Zeropuntoit.

L’appuntamento è per le ore 16. Tutti i nonni di Verona sono invitati a partecipare insieme ai loro familiari e ai nipoti, per condividere la tradizione legata alla Giornata dei Santi Angeli Custodi.

Un’iniziativa a cui l’amministrazione comunale tiene molto, un momento per ribadire l’importante figura dei nonni all’interno delle famiglie e della società, ma anche rilanciare un lavoro di rete tra associazioni che a vario titolo intercettano l’anziano attraverso servizi di presa in carico o con attività di socializzazione e attivazione.

La festa è co-organizzata dal Comune di Verona e ACLI Verona, in collaborazione con Anteas, Auser e Fevoss e il patrocinio del Centro Servizi Volontariato.

“Un appuntamento a cui non rinunciamo, un modo per ribadire l’importanza sociale della figura dei nonni e il punto di riferimento che rappresentano per i bambini come per gli adulti- afferma l’assessore alle Politiche sociali Luisa Ceni -. L’iniziativa di quest’anno è organizzata con il supporto delle principali realtà che operano a favore degli anziani, fare rete è ancora una volta la scelta migliore per raggiungere risultati condivisi a favore della cittadinanza. L’auspicio è che domenica il teatro Camploy faccia il tutto esaurito e che nessun nonno venga senza nipoti e famiglia”.

Alla conferenza hanno partecipato il consigliere del CSV Centro Servizio per il Volontariato Maurizio Corazza, il presidente di ACLI Provinciali di Verona Claudio Bolcato, il presidente di Federazione FEVOSS Giancarlo Montagnoli, il presidente di AUSER Territoriale di Verona Pietro Carradore, per ANTEAS Coordinamento di Verona Augusto Gambaretto, e il direttore artistico della Compagnia Zeropuntoit Andrea Girardi.

“Il nostro compito è quello di favorire la relazione fra le associazioni e di collaborare con l’amministrazione- ha detto Corazza del Csv-. Questa iniziativa è la sintesi di tale ricerca, una bella soddisfazione contribuire ad un evento di tale rilevanza sociale”.

“Come ACLI abbiamo aderito con grande entusiasmo – ha aggiunto Bolcato-. Questo progetto è in linea con i nostri obiettivi, che sono quello di fare rete con altre associazioni che si occupano della cura della persona e che valorizzano gli anziani come soggetti non solo protagonisti della società ma anche fragili e con le loro necessità”.

“I nonni rappresentano un punto di riferimento per la nostra società e per i nostri nipoti – ha aggiunto Carradore di Auser-. Un plauso al mondo del volontariato, che per la maggior parte è formato da nonni che aiutano altri anziani”.

“Bene gli eventi organizzati dalla singole Circoscrizioni, ma è giusto che un appuntamento così importante sia celebrato a livello istituzionale con una manifestazione promossa dall’Amministrazione”, ha detto Montagnoli della Fevoss, che ha sottolineato la bontà della scelta di affidare la gestione dei centri di comunità alle associazioni del territorio.

“Tra le tante iniziative di Anteas, ci sono gli incontri nelle scuole – ha detto Gambaretto -. Abbiamo l’occasione di raccontare il nostro passato, fatto anche di miseria e povertà, un’opportunità di crescita per i nostri ragazzi”.

Sul fronte artistico, il direttore di Zeropuntoit: “Da sempre i nostri spettacoli sono incentrati sulla famiglia, che cerchiamo di portare sul palco nel miglior modo possibile. L’auspicio è di regale un pomeriggio di festa e serenità”.

Festa dei nonni in quinta Circoscrizione

Domenica 2 ottobre il teatro Santa Teresa in Borgo Roma ospita ‘Fermata Tavernele’, commedia dialettale in due atti proposta dalla compagnia teatrale El Gavetin. Lo spettacolo gratuito, con inizio alle ore 17, è stato presentato oggi in municipio dal presidente della 5^ Circoscrizione Raimondo Dilara e dal consigliere circoscrizionale Moreno Bronzato.