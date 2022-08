“Patto per la lettura”, il piano del Comune per candidare Verona a “Città che legge”

“Il riconoscimento di Verona come ‘Città che legge’ renderà possibile concorrere a bandi del Ministero della Cultura per la diffusione della lettura. Va ricordato che in Italia la percentuale di cittadini che legge un libro all’anno è del 40%, con un’ampia dispersione per classi di età. La percentuale scende al 15 % quando si considera la lettura di tre libri l’anno. Si tratta quindi di un campo allargato in cui muoversi, per la diffusione della lettura fra i cittadini. Il Comune, oltre a svolgere l’azione di coordinamento, attuerà una serie di provvedimenti concreti, come iniziative di conoscenza dei luoghi della lettura, delle professioni legate all’editoria e di promozione del dialogo con gli autori. Sono ancora aperte le adesioni per istituzioni culturali no-profit e per le realtà commerciali come librerie, case editrici e riviste, sia all’interno del Comune di Verona, sia nei Comuni della provincia. L’obiettivo è di allargare quanto più possibile la rete, coinvolgendo tutti i soggetti interessati”