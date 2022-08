Revoca plateatici farmacia, le precisazioni dell’assessore Benini

“L’Amministrazione non ha provveduto a revocare alcun provvedimento in essere, essendo gli stessi di fatto già decaduti. Non si tratta quindi di una volontà politica, come si legge invece sulla stampa cittadina, ma della regolare applicazione delle indicazioni regionale e del Governo. C’è di più, perché essendo terminato lo stato di emergenza sanitaria, il prolungamento delle concessioni gratuite di suolo pubblico alle farmacie sarebbe un provvedimento non motivato. C’è poi la questione dei residenti che richiamano la necessità di stalli a disposizione delle auto, oltre agli eventuali controlli a carico delle farmacie. La revoca della concessione va anche nella direzione di tutelarle da eventuali sanzioni”