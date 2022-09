Un ottobre di magia a Verona

Sabato 8 ottobre nasce VIP (Verona Illusionisti Prestigiatori), domenica 30 ottobre in scena il 3° gala della magia.

Carmine Chiavazzo (in arte Magico Mago C) è il presidente e l’ideatore del primo club di magia qui a Verona, denominato V.I.P., acronimo che sta per Verona Illusionisti Prestigiatori.

Co-fondatori del club sono Rosalinda Perina (in arte Linda Blue), Matteo Paolella (in arte Mattuìs) e Salvatore Cristofaro (in arte Scossa).

Il club sarà delegazione veronese del C.M.I. (Club magico italiano).

L’Open Day

Per far conoscere questa nuova realtà è stato organizzato il primo open day del club, sabato 8 ottobre dalle 15.00 alle 20.00, nella sede di Raldon di San Giovanni Lupatoto, in via Scaiole, 104 presso Shock Events.

Durante la prima parte dell’open day, verosimilmente dalle 15.00 alle 18.00 i membri del club illustreranno i programmi e performeranno alcuni trick magici rispondendo alle domande degli “aspiranti maghi”.

A seguire, dalle 18.00, inizierà l’inaugurazione vera e propria con un momento conviviale brindando al nuovo club. Tutti sono i benvenuti!

Scopo del club è quello di divulgare l’arte magica.

Questo intento sarà raggiunto da un lato mediante l’organizzazione di incontri mensili con i soci professionisti, dilettanti e amatori, dall’altro con la proposta di corsi di avviamento alla magia (in 10 lezioni della durata di circa 2 ore ciascuna) che si terranno nella sede in via Scaiole, 104 a Raldon di San Giovanni Lupatoto presso Shock Events.

A completamento degli obiettivi del club verranno programmate durante l’anno conferenze e workshop con artisti nazionali e internazionali.

3° Gala della Magia

In attesa che il club inizi le sue attività è possibile partecipare al “3° Gala della Magia” che si terrà domenica 30 ottobre presso il Teatro S. Teresa in via Molinara, 23 in Borgo Roma a Verona.

Il galà è strutturato in 2 spettacoli, alle 17:00 e alle 21:00.

Carmine Chiavazzo avrà il ruolo di direttore artistico e sarà il presentatore, affiancato nella conduzione da Giorgia De Vecchi; la direzione del palco sarà affidata all’abilità di Salvatore Cristofaro.

Durante lo spettacolo si esibiranno 5 artisti, alcuni di fama internazionale: Mattuìs, Linda Blu, Mago Bollicino, Martin e il gruppo I Magia.

Lo show è adatto a tutti, grandi e piccini (evento a pagamento con scopo benefico).