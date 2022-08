Una bicicletta in attesa del suo proprietario

All’isolata periferia sud-ovest della città, ad una diramazione di strada La Rizza, accanto al lato destro della sbarra d’ingresso al tratto sterrato che conduce al Forte “Azzano” (ex nucleo difensivo austriaco del 1861, denominato originariamente “Werk Neu Wratislaw”, oggi sede di vari organismi tra cui quello della Protezione civile), qualcuno ha abbandonato una bicicletta, semioccultata dall’erba.

Ma non si tratta del solito rottame cannibalizzato di cui disfarsi dove capita o fa più comodo perché ormai inutile, ma d’un velocipede ancora in buone condizioni, quindi “appetibile” dal primo che possa accorgersene ed avere interesse a farselo suo.

Di sicuro la bicicletta “misteriosa” non ha pedalato da sola prima d'”imboscarsi” in quel luogo non particolarmente frequentato. E di certo ha (od aveva) un proprietario. Che forse la rimpiange ed ha tentato in qualche maniera di ritrovarla, di rientrarne in possesso.

La segnalazione è qui servita. S’attende il passo successivo, magari istituzionale…

Servizio e foto di Claudio Beccalossi