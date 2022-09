Verona: oltre 1.000 fallimenti in 6 mesi, la Camera di Commercio regala 200 piattaforme digitali contro la crisi d’impresa

La Camera di Commercio regala 200 piattaforme digitali alle imprese per la prevenzione della crisi economico finanziaria

A Verona e provincia, da gennaio a giugno 2022 si sono registrate 1.075 procedure di fallimento in corso o concluse, contro le 993 del 2021 e le 854 del 2020. Si stima che se tali situazioni di crisi fossero state affrontate con un anticipo di 12-18 mesi, un 20-30% dei casi sarebbe potuto essere stato sottratto alle procedure fallimentari, salvando così, oltre l’azienda, tutto l’indotto ed i livelli occupazionali ad essa connessi. La Camera di Commercio di Verona mette gratuitamente a disposizione delle imprese 200 piattaforme digitali “Suite finanziaria” per prevenire eventuali crisi d’impresa.

“Le suite finanziarie sono strumenti di monitoraggio – spiega il Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona – che consentono agli imprenditori di cogliere per tempo eventuali campanelli d’allarme. Spesso tali segnali si trasformano in concreti rischi di crisi senza che l’impresa se ne renda conto, fino a che non emergono direttamente nella contabilità, quando ormai il contesto è difficilmente reversibile. In questa sfortunata ipotesi interviene la procedura di Composizione Negoziata della Crisi che ha il compito, attraverso la nomina di un esperto, di elaborare proposte di risoluzione della crisi, nella prospettiva di garantire la continuità aziendale. La Camera di Commercio di Verona mette gratuitamente a disposizione delle imprese 200 suite finanziarie per prevenire eventuali crisi d’impresa”.

Le informazioni per l’assegnazione delle suite sono disponibili sul sito dell’ente, nel focus on.

“Sostenibilità, prevenzione della crisi, – spiega Roberto Brero, di Innexta, partner operativo delle Camere di Commercio per la creazione di strumenti tecnologici per la gestione delle crisi aziendali – accesso al credito rappresentano direttrici fondamentali per le imprese, in una congiuntura caratterizzata da rischio di indebitamento eccessivo, instabilità dei costi delle materie prime e dell’energia, difficoltà nel reperimento di nuova finanza”.

Le analisi della Suite Finanziaria offrono uno sguardo su punti di forza e debolezza dell’impresa secondo criteri utilizzati anche dal mondo finanziario per la concessione del credito, permettendo l’adozione di correttivi e agevolando la comunicazione con i soggetti finanziatori; permettono all’impresa di conoscere e misurare le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione della crisi, così come definite dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; comunicano le misure fondamentali per favorire continuità e sviluppo, tramite le valutazioni di sostenibilità finanziaria disponibili. Uno strumento innanzitutto formativo e informativo, utile alle imprese per avviare un proprio percorso di consolidamento e di sviluppo economico-finanziario. Le informazioni per l’assegnazione delle suite sono disponibili sul sito dell’ente, nel focus on.

“Continua l’attività informativa della Camera di Commercio di Verona – conclude Pietro Scola, dirigente dell’Area Registro Imprese dell’ente – che ha organizzato una presentazione on line della piattaforma il prossimo 27 di settembre aperta ad imprese e professionisti. Saranno presentate le caratteristiche e il funzionamento della piattaforma digitale “Suite Finanziaria. La piattaforma è messa gratuitamente a disposizione delle imprese veronesi tramite il Bando della Camera di Commercio di Verona “Avviso per l’assegnazione alle imprese veronesi di un accesso gratuito alla piattaforma digitale per la valutazione dell’assetto organizzativo, economico e finanziario – anno 2022”, che sarà presentato nell’ambito dell’incontro”. Tutte le informazioni per iscriversi al webinar o partecipare al bando che è già aperto e scade il 31 dicembre prossimo, sono disponibili nella sezione Focus On del sito https://www.vr.camcom.it/