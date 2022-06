Da oggi, per circa due settimane, dalle ore 8.30 alle 18, divieto di transito in via Pisano a Borgo Venezia, tra l’intersezione con via Panteo e piazza Nogarola.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’intervento di bitumatura del tratto stradale, recentemente interessato dai lavori di estensione della rete di teleriscaldamento effettuati da Agsm Aim.

Lungo il tratto stradale divieto di sosta per tutta la durata dell’opera.

