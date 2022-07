Il Comune di Verona cerca 3 ricercatori zoologici per catalogare insetti e crostacei nel Museo di Storia Naturale

Si sa il luogo di provenienza ma non esattamente l’epoca a cui risalgono; vanno ripuliti e catalogati, qualche volta anche aggiustati un po’, visto che di anni, alle spalle, ne hanno parecchi.

Sono gli ospiti dei magazzini e dei depositi del Museo di Storia Naturale, esemplari zoologici di specie ed età diverse, che vanno dai grandi mammiferi ai rettili, dagli anfibi ai piccoli insetti.

Una collezione che comprende oltre 3 milioni e mezzo di animali, tra invertebrati e vertebrati, molti dei quali in perfetta salute, catalogati e già conosciuti dal pubblico durante mostre ed esposizioni. Altri, invece, sono in attesa di interventi specifici, per entrare a tutti gli effetti nelle collezioni del Museo ed essere fruibili dalla collettività.

Prima di poter essere esposti e conservati, infatti, i reperti vanno prima studiati, identificati e classificati, un’attività di studio e ricerca che il Museo di Storia Naturale porta avanti in parallelo a quella espositiva e divulgativa.

Per far sì che il proprio patrimonio venga valorizzato e arricchito, ogni anno il Museo di Storia Naturale individua alcuni argomenti di interesse che diventano oggetto di specifici incarichi di ricerca che vengono assegnati a tre nuovi zoologici.

Il bando per l’anno 2022 è appena stato pubblicato. Chi ha i requisiti richiesti, può partecipare al relativo bando presentando domanda entro il 25 luglio. Gli zoologi lavoreranno a tre progetti distinti, del valore complessivo di 11 mila euro, che contribuiranno a valorizzare le collezioni del Museo e incrementarne l’attività scientifica. Ai tre zoologi esperti si chiederà di lavorare sull’identificazione e catalogazione di esemplari di crostacei, allo smistamento e preparazioni di esemplari di coleotteri e alla riorganizzazione logica delle collezioni di collemboli, tra gli insetti più antichi di cui si abbia conoscenza.

Le borse di ricerca fanno seguito alla volontà espressa dal prof. Sandro Ruffo nell’atto di donazione del 2000, di continuare le ricerche scientifiche sulle collezioni zoologiche del Museo di Storia Naturale e sono a lui intitolate.

Tutte le informazioni sul sito del Comune.

© Riproduzione riservata