Le organizzazioni agricole si confrontano con il Sindaco Tommasi su proposte e soluzioni per il settore

“Al sindaco abbiamo fatto presente la necessità per tutto il comparto di avere un referente per il settore agricolo poiché si tratta di un anello di congiunzione fondamentale per un confronto costante e diretto sulle materie che ci riguardano, soprattutto in una città come Verona che recita un ruolo importante nel mondo dell’agricoltura. Basti solo dire che il capoluogo scaligero è tra i più agricoli d’Italia e vanta ben 1.300 ettari nella Valpolicella doc, oltre a parecchia frutticoltura di pregio. Abbiamo altresì evidenziato la necessità di continuare il tavolo di confronto su problematiche e progetti riguardanti il comparto, partito alla fine dello scorso anno, perché dopo oltre due anni di pandemia c’è la necessità di un forte rilancio dell’economia e di dare grande attenzione a temi cruciali per il territorio: dalla viabilità al Quadrante Europa, con Veronamercato che per gli agricoltori è di primaria importanza, al Consorzio Zai per quanto riguarda l’intermodalità”