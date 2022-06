Nuove assunzioni in Comune a Verona: 4 dirigenti e 60 impiegati

“Finalmente il Comune respira, e la macchina si è rimessa in moto. Prima ci siamo occupati dei servizi ritenuti prioritari dal nostro programma, con il rafforzamento del personale di scuole materne e nidi e nella Polizia locale. Adesso è arrivata la svolta quantitativa, che porta avanti il percorso di ricambio generazionale delle risorse umane nel Comune. Dopo anni di turn over bloccato l’obiettivo era di ripristinare i pensionamenti, tanti dovuti anche a quota 100. Con l’assunzione in 5 anni di quasi 500 nuovi dipendenti, sono arrivate le risorse umane necessarie per fornire i servizi ai cittadini, ma soprattutto per coadiuvare i tanti dipendenti seri che in questi anni non si sono mai tirati indietro davanti alla responsabilità di fornire sempre le risposte richieste”.