Nuovo orto comunale a Cadidavid

Sorgerà in via Colleoni, nella quiete del quartiere residenziale della Quinta circoscrizione, dove l’amministrazione ha inteso destinare un appezzamento pubblico ad orto comunale, dove cioè i cittadini possono coltivare ortaggi di vario genere per consumo personale.

L’area

L’area in questione occupa una superficie di 2 mila 250 metri quadrati, che verrà suddivisa in 26 orticelli di 50 mq ciascuno e attrezzata con una casetta per il deposito degli attrezzi.

I lavori

La volontà del Comune è di accelerare i lavori per consegnare l’area ai cittadini già a settembre.

Nei prossimi giorni parte quindi la bonifica del terreno, che dopo essere stato ripulito sarà livellato con un nuovo strato di terriccio fertile.

Quindi la perimetrazione dei 26 orticelli che saranno appositamente recintati per garantire la separazione l’uno dall’altro.

In parallelo gli uffici comunali procederanno con la parte burocratica e la predisposizione del bando.

L’obiettivo è che a settembre gli orti siano già tutti assegnati e che i cittadini possano sbizzarrirsi nella coltivazione, che tuttavia deve rispettare precise indicazioni, come il divieto di piantare ortifere ad alto fusto che necessitano di potatura o piante da frutteto.

13° orto comunale

Con questo gli orti comunali arrivano a quota 13, distribuiti su tutte le circoscrizioni, per un totale di circa 800 piccoli appezzamenti gestiti da anziani ma non solo, visto che anche le famiglie possono concorrere all’assegnazione.

Precedenza ad anziani e famiglie numerose

I criteri sono stabiliti nell’apposito regolamento comunale ed evidenziati in fase di pubblicazione del bando. Vengono privilegiati gli anziani residenti nel quartiere ma anche le famiglie numerose. Contribuisce alla graduatoria anche l’Isee e l’attività sociale svolta da associazioni del territorio.

Presentazione del progetto

Questa mattina sul posto si sono recati gli assessori al Decentramento e al Bilancio. Presenti il presidente della quinta circoscrizione con alcuni consiglieri.

“Un impegno che abbiamo preso con i cittadini di Cadidavid e che siamo contenti di poter realizzare – ha detto l’assessore al Decentramento -. Gli orti comunali sono un servizio molto richiesto, questa zona ne era scoperta, era giusto rispondere all’effettiva necessità. Ora l’obiettivo è di assegnare gli appezzamenti già a settembre, procedendo in parallelo con i lavori e la predisposizione del bando”.

“La realizzazione del progetto ha un costo di 30 mila euro – ha aggiunto l’assessore al Bilancio -. Lo abbiamo finanziato molto volentieri, convinti della sua bontà e delle finalità sociali ad esso legate”.

