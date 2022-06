Ristrutturazione scuola ‘La Magnolia’ a San Massimo. Ecco i lavori in programma

Sostituzione dei pavimenti e dei controsoffitti e abbattimento delle barriere architettoniche agli accessi.

Nuovo look per la scuola dell’infanzia ‘La Magnoglia’, in via Sant’Eupreprio a San Massimo, che a breve sarà interessata da un ampio intervento di sistemazione.

Da luglio fino a Natale 2022 il Comune, con una spesa complessiva di oltre 100 mila euro, di cui 46 mila di contributo regionale, provvederà al completo rifacimento di pavimenti e controsoffitti, oltre alla realizzazione di una rampa, sul lato nord est del fabbricato, per eliminare le barriere architettoniche oggi presenti.

Intervento

I lavori riguardano la completa rimozione della pavimentazione contenente amianto e la posa della nuova. Sarà inoltre sostituito il quadro elettrico generale, nonché alcuni punti presa e di comando illuminazione. Per migliorare l’accessibilità della struttura sarà infine realizzata una rampa all’ingresso posteriore della scuola, dove sono oggi presenti dei gradini.

Nei mesi di chiusura della scuola i bambini, circa una cinquantina divisi in cinque sezioni, saranno collocati in parte alla scuola secondaria di primo grado ‘Don Milani’ e in parte alla scuola primaria Collodi, entrambe nei pressi della scuola ‘La Magnoglia’. Il tutto per una più facile gestione della consegna e del ritiro dei piccoli da parte delle famiglie.

Terminati i lavori i genitori, in veste di cittadini ‘Attivi’, grazie ad un progetto di Sussidiarietà attivato con la scuola, si occuperanno della ritinteggiatura degli spazi interni. Una collaborazione essenziale tra l’ente pubblico ed il cittadino, che per l’inizio del prossimo anno porterà alla realizzazione di una importante riqualificazione interna della scuola.

Alla struttura scolastica si sono recati in sopralluogo questa mattina il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici. Presente, oltre ai tecnici comunali, la preside Marina Petruzzi.

"L'intervento, che prevede oltre 100 mila euro di spesa, porterà ad un'importante sistemazione interna della struttura, con il rifacimento delle pavimentazioni esistenti e dei soffitti, oltre all'abbattimento di barriere architettoniche che oggi limitano l'accessibilità della struttura. Puntiamo a restituire la scuola nel più breve tempo possibile, realizzando un completo restyling delle classi e degli spazzi comuni. I nostri giovani e la loro crescita in strutture sicure e confortevoli è stata fra le nostre principali priorità in questi cinque anni, in cui abbiamo dato avvio a numerosi progetti di riqualificazione, con sostituzione serramenti, rifacimento tetti e, come in questo caso, bonifica di pavimentazione e soffitti"

"Un intervento importante, che realizzeremo in parte nel periodo estivo e, nell'ultima fase, nei primi mesi dell'anno scolastico, in modo da non impattare eccessivamente sulla fruizione della scuola da parte di piccoli alunni. Per gli inizi del 2023 la struttura sarà completamente rinnovata nelle sue parti interne e pronta per essere utilizzata. Ringrazio i genitori che, attraverso il patto di Sussidiarietà accordato con la scuola, si sono resi disponibili per la ritinteggiatura dei muri interni. Un lavoro che, una volta ultimati pavimenti e soffitti, darà il tocco finale alle sale comuni e alle aule, per offrire un nuovo ambiente scolastico a studenti ed insegnanti"

