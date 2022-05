Una targa ai farmacisti veronesi per l’impegno durante la pandemia

“Sempre in prima linea nella lotta alla pandemia, i farmacisti sono stati le figure sanitarie a cui i cittadini si sono più rivolti in epoca Covid-19. Mai come in quest’ultimo periodo, infatti, l’importanza del farmacista per la popolazione si è resa così evidente. Professionisti che ogni giorno hanno operato, a rischio della propria salute, per dare un servizio essenziale alle persone. La città di Verona ha per questo un importante debito di riconoscenza, che abbiamo voluto simbolicamente rappresentare oggi con la consegna di questa targa di ringraziamento. Nel corso di tutto il periodo pandemico il farmacista ha rappresentato un punto di riferimento di straordinario valore, un presidio fondamentale a supporto delle tante e diverse necessità della comunità veronese. Un collaboratore essenziale e costantemente vicino al Comune, con cui abbiamo portato avanti in sinergia fondamentali confronti, per risolvere i problemi generatisi a causa del Covid”.