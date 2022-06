Teatro Romano, dal 15 giugno strade chiuse durante gli spettacoli serali

Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano, a partire da mercoledì 15 giugno, fino al 25 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici.

Nei giorni di spettacolo, dalle ore 17, divieti di transito e sosta in vicolo Botte (ad eccezione dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, dell’organizzazione per carico e scarico e per i mezzi di soccorso).

Dalle ore 20.30, divieto di transito in via Redentore, lungadige Re Teodorico (nel tratto compreso tra vicolo San Faustino e via Rigaste Redentore), Rigaste Redentore, via Santo Stefano (tra lungadige San Giorgio e Interrato Redentore), lungadige San Giorgio (tra via Santo Stefano e piazzetta San Giorgio), via Mameli (tra viale Gabriele D’Annunzio e piazzetta San Giorgio).

Sono esclusi dai divieti di transito i veicoli del trasporto pubblico di linea e non, quelli degli organizzatori, i mezzi di pronto intervento e soccorso, frontisti e residenti, Forze di Polizia e Polizia locale.

