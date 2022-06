Tommasi sindaco. Il commento del Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello

“Verona ha scelto il cambiamento: siamo in democrazia, è giusto.

Al Sindaco Tommasi vanno i miei migliori auguri da parte delle 20mila imprese scaligere che la Camera di Commercio rappresenta.

Tommasi ha di fronte a sé una sfida non da poco. Dieci anni fa, quando sono diventato Presidente della Camera di Commercio di Verona, sono stato letteralmente catapultato in un mondo a sé, fatto di burocrazia, assemblee, equilibri politici instabili e relazioni mutevoli. Ci ho messo qualche anno per riuscire a capire logiche che non mi appartenevano.

Oggi è cambiato il mondo e con la situazione contingente, il tempo diventa un nostro nemico. Verona attende decisioni immediate per far fronte ad una situazione economica e sociale davvero incerta.

Con l’inflazione galoppante, i costi energetici alle stelle, le oggettive difficoltà di circolazione delle merci, come si potrà garantire alla nostra popolazione un futuro dignitoso fatto di benessere e qualità della vita? Verona ha ottime potenzialità di sviluppo socio economico, ma la congiuntura di questi ultimi due anni le ha messe a dura prova.

Ci aspettano anni difficili e mi auguro di trovare al più presto un rapporto di collaborazione con la nuova amministrazione.”

Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello

© Riproduzione riservata