Ballottaggio 26 giugno Verona – Voto a domicilio per i positivi. Ecco come fare

Possibilità di voto anche per gli elettori positivi al Covid e in quarantena. Per tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Ulss 9 – Scaligera, sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19 fino al 26 giugno compreso, è infatti possibile esercitare il diritto di voto a domicilio.

Come fare. Giovedì 23, dalle ore 14 alle 16, e venerdì 24 giugno, dalle ore 12 alle 13, una persona di fiducia delegata al ritiro deve recarsi all’ambulatorio di via del Capitel 22 in Borgo Venezia, per il rilascio del certificato attestante il periodo di isolamento.

L’incaricato al ritiro deve presentarsi munito di delega e copia del documento di identità proprio e del soggetto in isolamento domiciliare.

Il certificato dovrà essere successivamente inviato all’Ufficio Elettorale, con una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo.

Il voto domiciliare sarà raccolto domenica 26 giugno dalle ore 7 alle 23, nel rispetto della libertà e della segretezza del voto e delle misure sanitarie e di sicurezza per il rischio di contagio da Covid-19. L’elettore, ai fini dell’esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.

In caso di positività riconosciuta dal 25 giugno, il cittadino potrà inviare direttamente al Comune di Verona, alla mail elettorale@comune.verona.it, il certificato rilasciato da uno dei centri tampone dell’Ulss 9 Scaligera o dei punti autorizzati, con richiesta di voto domiciliare.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore ai Servizi demografici “A fronte di un crescente aumento dei casi di positività e di numerose richieste pervenute, si vuole dare a tutti la possibilità di votare. L’ufficio elettorale sta facendo un enorme lavoro, per garantire ai cittadini il massimo supporto possibile. Per quanto riguarda i soggetti positivi e quelli in quarantena fino ed oltre il 26 di giugno, è possibile fare richiesta ed usufruire della raccolta del voto domiciliare. Per domenica 12 giugno, primo turno di voto, sono stati 39 i cittadini che ne hanno usufruito”

Apertura straordinaria Anagrafe Adigetto

In vista della giornata elettorale di domenica 26 giugno, lo Sportello di via Adigetto rimarrà aperto in via straordinaria con i seguenti orari: venerdì 24 e sabato 25, dalle ore 9 alle 18 e domenica 26 giugno, dalle 7 alle 23. L’ingresso, fino alle ore 23 di domenica, è libero e senza appuntamento. Tutti dovranno accedere da via Pallone 13.

In caso di smarrimento, esaurimento degli spazi, ristampa con aggiornamento dell’indirizzo o ritiro di tessere elettorali in giacenza, è possibile recarsi negli appositi uffici. In occasione del primo turno, sono state rilasciate oltre 300 tessere elettorali il sabato 11 e 1600 domenica 12 giugno.

Numero verde

Con la chiamata all’ 800300170, completamente gratuita, si possono chiedere all’Ufficio Elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali; seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale; tessera elettorale (in caso di smarrimento, di trasferimento di residenza); problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito; modalità di riscossione onorari componenti di seggio.

Ztl

Per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà libero dalle ore 14.30 di sabato 25 alle ore 10 di lunedì 27 giugno.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Verona.

© Riproduzione riservata