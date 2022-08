Incidente stradale in via Sogare. Deceduto automobilista di 21 anni

La Polizia Locale è intervenuta ieri sera poco prima delle 23 in via Sogare per i rilievi di un incidente stradale mortale a seguito del quale ha perso la vita un 21enne veronese.

Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo via Sogare in direzione di via San Marco quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. L’auto ha concluso la sua corsa nel campo, ribaltata.

A bordo era presente anche un amico di 19 anni residente poco lontano, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Borgo Trento per accertamenti e cure.

Gli agenti intervenuti hanno immediatamente avvisato il magistrato di turno dr.ssa Ardito, che ha disposto accertamenti tossicologici sulla salma ed il recupero della vettura senza prevederne per il sequestro, considerati gli elementi di dinamica già raccolti.

La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire con maggiore precisione la dinamica del sinistro, alla base della quale potrebbe esservi anche l’alta velocità del veicolo, considerato il fondo stradale asciutto ed il traffico praticamente assente. Ogni ipotesi resta al momento comunque aperta.

Sono in corso anche accertamenti sulla Fiat Panda, che non è risultata di proprietà del deceduto.