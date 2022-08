Incidenti mortali fine settimana di Ferragosto. Rimane elevato il numero di vittime: 40 i decessi, 5 in Veneto

Anche il secondo fine settimana di agosto con l’aggiunta del giorno di Ferragosto ha fatto segnare un numero elevato di morti sulle strade. Sono 40 le vittime mortali sulle strade.

Nel fine settimana precedente i decessi erano stati 36, ma con un giorno in meno.

In questo weekend si è registrato un incidente plurimortale con ben 4 giovanissime vittime. Neanche 80 anni in 4.

Veicoli

Nelle 96 ore, hanno perso la vita 20 automobilisti, 12 motociclisti, 1 ciclista, 3 pedoni, 1 conducente di monopattino, 2 conducenti di autocarri e 1 di furgone.

Strade

Tre sinistri mortali sono avvenuti in autostrada.

Molti sulle strade extraurbane principali: 23.

Incidente più frequente

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa più frequente con 17 vittime fatali.

Età delle vittime

Fra le 40 vittime 18 avevano meno di 35 anni. Fra loro anche un bambino di 1 anno e 8 mesi travolto dalla vettura del padre in manovra. uno di 12 anni trasportato nella moto condotta dal padre, 1 di 15 anni e uno di 17. La vittima più anziana aveva 73 anni,

Incidenti regione per regione

La Lombardia e la Sicilia hanno contato 6 vittime ognuna, il Veneto 5, Sardegna e Campania 4, Piemonte, l’Emilia Romagna , il Molise e la Puglia 2, Trentino, Liguria, Valle D’Aosta, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria 1 vittima ognuna.

Dallo scorso mese di aprile il numero di decessi nei fine-settimana ha sempre contato numeri superiori ai 30-35 decessi e a volte più di 40. E la sicurezza stradale non è stata neppure citata nel DOSSIER del ministero dell’Interno sulla sicurezza nazionale nel 2022 pubblicato il 15 agosto.

