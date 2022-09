Controlli della Polizia a Veronetta: identificate decine di persone e verificati esercizi pubblici ed aree verdi

Sono stati impegnati per tutto il pomeriggio gli agenti della Questura di Verona che ieri hanno effettuato controlli specifici, orientati a contrastare i fenomeni criminali nella zona di Veronetta.

Il servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore della provincia di Verona, dott.ssa Ivana Petricca, è stato coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ha visto impegnati equipaggi delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, in sinergia con personale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le prime verifiche sono scattate poco dopo le 14 nei pressi di Porta Vescovo e via Muro Padri e sono poi proseguiti in via XX settembre, via San Nazaro, via Cantarane e via Mazza.

I controlli sono stati poi estesi ad alcuni esercizi pubblici e alle aree verdi di Veronetta.

Gli accertamenti, terminati ieri sera, hanno condotto complessivamente all’identificazione di 63 persone e al controllo di 18 veicoli e 5 esercizi pubblici.

I controlli della Polizia di Stato – che vedranno l’impegno sinergico di tutte le Divisioni della Questura di Verona – proseguiranno anche nelle prossime settimane per continuare a garantire un elevato livello di sicurezza.