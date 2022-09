Conducente ubriaco minaccia una coppia con un pugnale in piazzale XXV Aprile. Sequestrata anche una pistola

Litiga con due pedoni. Automobilista ubriaco in possesso di un pugnale e una pistola denunciato dalla Polizia Locale.

Un 50enne di nazionalità italiana è stato denunciato a piede ibero per i reati di guida in stato di ebbrezza, minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

L’uomo è stato fermato ieri sera attorno alle 22.30 in piazzale XXV Aprile da una pattuglia della Polizia Locale, richiamata dalle urla provenienti da un diverbio in atto nato da motivi di circolazione stradale.

Dai primi accertamenti emergeva subito la gravità della situazione: una coppia era stata aggredita da un automobilista, prima verbalmente poi anche fisicamente ed il conducente era arrivato ad impugnare un pugnale di 20 centimetri con il quale li aveva minacciati.

Il pronto intervento degli agenti, presenti sul piazzale con compiti di prevenzione da qualche settimana, consentiva di mettere la situazione in sicurezza: dai controlli emergeva che l’automobilista aveva sotto al sedile una pistola CZ Shadow 9×21 pronta all’uso, con caricatore inserito. Pur legittimamente detenuta poiché titolare di licenza porto d’armi per uso sportivo, l’arma non poteva essere trasportata in quella condizione.

L’uomo risultava inoltre in grave stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico vicino a valori quadrupli rispetto a quelli previsti per legge.

Sentito il magistrato di turno l’automobilista veniva pertanto denunciato a piede libero mentre armi ed automobile venivano sottoposte a sequestro penale.