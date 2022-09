Due agenti feriti nella colluttazione di giovedì sera in via Roma, la solidarietà dell’assessore alla Sicurezza

L’Assessora alla Sicurezza comunica la vicinanza dell’Amministrazione agli agenti feriti giovedì sera in via Roma durante un intervento per soccorrere un uomo. Gli agenti, in zona per i controlli di pattuglia, sono stati richiamati da una cameriera di un bar, che aveva intercettato un segnale di aiuto di un uomo in ostaggio e minacciato da un giovane con un coltello. Intervenuti immediatamente, è scoppiata una colluttazione, con gli agenti che hanno gestito la situazione, riportando però delle contusioni guaribili in 7 e 10 giorni.

“Esprimo la massima solidarietà, mia e dell’Amministrazione comunale, e un augurio di pronta guarigione ai due agenti rimasti feriti durante la colluttazione con il rapinatore che è stato arrestato due giorni fa dopo aver rapinato un uomo. Questo episodio è l’ennesima dimostrazione di come la Polizia Locale operi per il controllo del territorio e di prossimità, per migliorare la vivibilità e l’utilizzo degli spazi pubblici anche nelle ore serali e notturne”.