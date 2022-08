Tentate truffe alle parrocchie di Verona, avvisata la Polizia locale

A seguito di alcune segnalazioni su tentate truffe a danno delle Parrocchie cittadine, il Comune avvisa la popolazione non solo di esserne completamente estraneo, ma di aver già attivato la Polizia locale per quanto di competenza.

Nello specifico, si tratta di telefonate arrivate ad alcune parrocchie cittadine in cui i malfattori, spacciandosi per dipendenti del Comune, chiedono la restituzione dei contributi erogati dall’ente per le diverse attività delle parrocchie e dei progetti a scopo sociale.

Dell’accaduto è già stata informata anche la Curia veronese.