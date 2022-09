Vari incidenti a Verona nella notte tra venerdì e sabato

Maltempo, distrazione e alcol sono le cause di alcuni sinistri stradali avvenuti nella notte tra venerdì e sabato, rilevati dalla Polizia Locale, fortemente impegnata anche con i controlli di polizia stradale per passi carrai ostruiti e per la gestione del deflusso dall’Anfiteatro Arena, per il TIM Music Award, svoltasi improvvisamente a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città poco dopo le 23.

In pochi minuti gli agenti hanno gestito l’uscita dalla città di migliaia di auto degli spettatori, senza particolari criticità se non per qualche coda in direzione dei caselli di Verona Sud e Nord.

Poco prima delle 6:00 di sabato mattina una Skoda Fabia si è ribaltata in via Volte Maso.

Il conducente neopatentato è stato segnalato alla Procura per guida in stato di ebbrezza.

Alle 3:00 altro incidente in via Unità d’Italia tra una Nissan Micra e una Ford Focus, con la dinamica dello scontro da accertare.

All’1:30 scontro tra due autovetture in via Roveggia tra una Fiat Panda e una Chevrolet Aveo, con i conducenti e passeggeri trasportati a pronto soccorso del Polo Confortini in condizioni non gravi.

Poco prima della mezzanotte una Mini Cooper ha perso il controllo in via Da Legnago, danneggiando alcune piante all’altezza della rotonda.