Al Teatro Filarmonico un concerto gratuito per il 480° anniversario del trombettista Cesare Bendinelli

Un ensemble di trombe eseguito da giovani musicisti accompagnati dal coro dei ragazzi e ragazze dell’Accademia Lirica Verona – A.LI.VE.

Giovani, passione e musica, per celebrare, nell’anno del 480° anniversario della nascita, il celebre musicista veronese Cesare Bendinelli, che dal 1580 sino alla morte fu capo-trombettista alla corte di Monaco. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre, alle ore 18, alla sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, con l’ensemble di trombe, ad ingresso gratuito, eseguito da giovani musicisti coadiuvati dal maestro Massimo Longhi, prima tromba solista della Fondazione Arena e ideatore del progetto. Con loro sul palco anche il maestro Gabriele Cassone, celebre solista internazionale che si esibirà insieme al coro giovanile dell’Accademia Lirica Verona – A.LI.VE.

Durante il concerto ‘Musiche alle Corti d’Europa’ saranno eseguiti brani di Bendinelli, Monteverdì, Banchieri, Scarlatti, Handel. L’evento è promosso dall’Associazione A.LI.VE. con il patrocinio del Comune ed il sostegno dell’Accademia Filarmonica di Verona, della Fondazione Cariverona e della Fondazione Arena. Informazioni sul sito del Comune di Verona.

Il programma della serata è stato presentato oggi dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme al presidente di A.LI.VE. Paolo Facincani e a Massimo Longhi, trombettista e docente del Conservatorio ‘G. Donizetti’ di Bergamo.

“Un evento di particolare fascino, che offre al pubblico la possibilità di ascoltare un concerto musicale completamente dedicato alla tromba – ha sottolineato l’assessora –. Uno strumento che non si sente spesso in forma solista, ma che racchiude in sé il fascino di una storia antica, rappresentata in questa occasione dalla vita del musicista veronese Bendinelli, di cui ricorre quest’anno il 480° anniversario dalla nascita”.

“Tanti i giovani coinvolti – ha dichiarato il presidente Fancincani – che avranno l’opportunità di suonare testi musicali che hanno definito la nascita della musica moderna. Un appuntamento che ci auguriamo possa coinvolgere ed appassionare il pubblico veronese e non solo”.

Cesare Bendinelli (Verona, 1542 – Monaco di Baviera, 1617) è stato un trombettista italiano. Attivo tra il 1562 e il 1565 a Schwerin, dal 1567 al 1580, prestò servizio presso la corte di Vienna.

Dal 1580 sino alla morte fu capo-trombettista di corte a Monaco. Nel 1614 presentò all’Accademia Filarmonica di Verona il suo trattato ‘Tutta l’arte della trombetta’, la prima guida conosciuta concernente la tromba e il suo impiego, che fu accolta favorevolmente dai migliori trombettisti del suo tempo.