Teatro Ristori, al via la nuova stagione artistica 2022/2023

Oltre 40 eventi per un cartellone eclettico, tra sperimentazione, ricerca e tradizione.

Martedì 20 settembre la serata-evento di presentazione della stagione con la partecipazione straordinaria di alcuni artisti in cartellone. Aperto alla città, l’evento è gratuito con prenotazione via Eventbrite dal nuovo sito del Ristori: www.teatroristori.org

Aperta la campagna abbonamenti

Biglietti singoli eventi dal 26 settembre

A dieci anni dalla riapertura alla città (2012-2022), il Teatro Ristori celebra l’anniversario con una stagione artistica 2022/2023 ricca di novità. Accanto alle consolidate rassegne di Jazz, Danza ed Educational con gli spettacoli per le famiglie, le quattro Serate di Gala a tema che trasformeranno il Ristori in un club esclusivo tra spettacolo, arte ed enogastronomia; il debutto – tra febbraio e marzo 2023 – del Ristori Baroque Festival, appuntamento internazionale dedicato alla musica barocca; le tre Serate d’autore e, novità assoluta, il Musical con due imperdibili date. Oltre 40 eventi per un cartellone eclettico, tra sperimentazione, ricerca e tradizione.

I primi appuntamenti

Il 20 settembre alle ore 20.00 èin programma la tradizionale serata-evento di presentazione della stagione, uno spettacolo dal vivo con la partecipazione straordinaria di alcuni artisti in cartellone. Un appuntamento aperto alla città – ad ingresso libero con prenotazione su Eventbrite dal nuovo sito www.teatroristori.org – con musica, danza, immagini e proiezioni all’insegna del dialogo e della fusione tra le arti, in un perfetto equilibrio orchestrato dalla narrazione del Direttore Artistico del Teatro Ristori, il Maestro Alberto Martini.

Alla serata saranno presenti per il Jazz GeGé Telesforo e il pianoforte di Cesare Picco; per il Festival di Barocca l’Ensemble Zefiro, i Virtuosi italiani e i mandolinisti Dorina Frati ed Eugenio Palumbo; per la danza, il coreografo e art director Mvula Sungani – che firma “Il Canto della Terra” che aprirà la rassegna di Danza della stagione -con l’étoile della sua Mvula Sungani Physical Dance, Emanuela Bianchini. Sul palco del Ristori, inoltre, alcuni danzatori della prestigiosa Michele Merola Contemporary Dance Company (MMCDC).

La stagione artistica aprirà, invece, con la rassegna di Jazz il prossimo 19 ottobre: protagonista sarà Gianluca Petrella con il suo Cosmic Renaissance che ci immergerà nella musica più nera.

LA STAGIONE 2022/2023, LE NOVITÀ ASSOLUTE e le PRESTIGIOSE RICONFERME

Le serate di gala

Notte a Buenos Aires, Musical a Broadway, Gospel e Gala di Capodanno: sono lequattro serate di gala a tema che, a dicembre, in un raffinato abbinamento tra spettacolo, arte ed enogastronomia, faranno vivere un’esperienza esclusiva in un Teatro Ristori che è gioiello architettonico e crocevia di culture.

La “prima” del Ristori Baroque Festival

Dall’8 febbraio all’11 marzo 2023 debutta il Ristori Baroque Festival che animerà la città con 10 concerti-evento con approfondimenti, masterclass ed incontri con gli artisti. A Verona Jordi Savall, Vittorio Ghielmi, Alfredo Bernardini, Andres Mustonen, complessi di fama internazionale come Le Concert De Nations, Zefiro, Il Suonar Parlante, Israel Barrocade, Il Furibondo, ma anche giovani talentuosi: il violoncellista Ettore Pagano, vincitore della prestigiosa Khachaturian Cello International Competition e il violista da gamba André Lislevand. Due i progetti innovativi: il Gipsy Baroque de Il Suonar Parlante diretto da Vittorio Ghielmi e Stabat Mater con Soqquadro Italiano e il controtenore Vincenzo Capezzuto, sorprendente “sintesi” tra la musica di Vivaldi, la danza e il teatro.

Musical

Arriva per la prima volta al Ristori con due date: Notre Dame – Il mistero della Cattedrale (il 20 novembre),rilettura dell’opera di Victor Hugo e, il 31 marzo, Il Mago di Oz di L. Frank Baum, in una versione del tutto originale.

Le tre serate d’autore

Il 6 novembre la prima serata con Alessandro D’Avenia e il suo spettacolo L’appello che ha già conquistato le maggiori platee italiane; a marzo Sintonizziamoci 2.0 di Alessandro Milan e Leonardo Manera, evento tra informazione e comicità; infine, il 27 aprile, “Tra Oriente ed Occidente”, l’ultimo appuntamento d’autore con Ferruccio De Bortoli e il pianoforte di Ramin Bahrami, tra i più importanti interpreti bachiani viventi.

Le riconferme prestigiose:

Jazz, danza ed educational

Il Jazz, la Danza contemporanea e la proposta Educational confermano il Ristori come centro artistico di riferimento.

Otto i concerti di Jazz in programma:dopo Gianluca Petrella, gli artisti Joe Lovano, Uri Caine, Avisahi Cohen, Steve Turre, la giovane e talentuosacantante e trombettista jazz Andrea Motis e il “nostro” Fabrizio Bosso con il nuovo We Wonder. Per l’International Jazz Day, il 30 aprile, in cartellone GeGé Telesforo.

Per la Danza, musica dal vivo per le nuove produzioni del Ristori Il Canto Della Terra e Calling Bach, quest’ultima con la compagnia MMCDC, le coreografie di Camilla Monga e la performance di Cesare Picco con il sound designer Taketo Gohara. La compagnia canadese Machine de Cirque torna con il nuovo spettacolo La Galerie, mix di danza contemporanea, arte circense e performance acrobatiche. Due gli esordi: il Balletto Di Toscana, nella Giornata della Memoria e la nuova produzione Quartetto Per La Fine Dei Tempi. Infine, la compagnia Mummenschanz con il suo ultimo spettacolo 50 Years e la Compagnia Zappalà con speciali coreografie sulla Nona Sinfonia di Beethoven.

La proposta per le famiglie

In cartellone per i più piccini il Piccolo Spazzacamino di Benjamin Britten; Le Donne di Dante, nuova produzione del Ristori in collaborazione con la Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Carmelo Rifici; I Tesori del Barocco, curato dall’Atelier di Elisabetta Garilli; Il Libro di tutte le cose in collaborazione con BAM BAM TEATRO ed Eneide Generazioni, conil Piccolo Teatro di Milano ea cura della compagnia Mitmacher, con la regia di Stefano Scherini.

Biglietteria

È aperta la campagna abbonamenti; dal 26 settembre saranno disponibili i biglietti per i singoli eventi. Orari Biglietteria del Teatro (via Ristori, 7): dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Orari BoxOffice (via Pallone, 16): da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Sabato, dalle 9.30 alle 12.30 Tutte gli approfondimenti sul cartellone al nuovo sito del Ristori: www.teatroristori.org