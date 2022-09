Forte Lugagnano Open Day, questo fine settimana rievocazioni storiche, visite guidate e balli d’epoca

Da venerdì a domenica a San Massimo la terza edizione di un evento culturale che permetterà a grandi e bambini di fare un tuffo nella storia attraverso le attività proposte dalle associazioni che operano a Forte Lugagnano.

Tre giornate di open day gratuiti, con musei didattici rievocativi, visite guidate, balli, giochi vintage e soft air per ogni età.

Da venerdì 9 a domenica 11 si animeranno gli spazi del Forte Lugagnano con le attività proposte dalle 12 associazioni che operano all’interno della struttura.

Si potrà visitare il Forte e saranno aperti i musei presenti con la possibilità di assistere a rievocazioni in uniforme storica con postazioni scenografiche e mezzi d’epoca.

In tema saranno i workshop di ballo Boogie Woogie, Swing e Tip Tap.

Non mancheranno inoltre il Soft air, il mercatino vintage e i food truck gastronomici.

Per orari e informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook Forte Lugagnano Open Day.

L’evento è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dall’assessore al Decentramento. Sono intervenuti il presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Verona Paolo Luigi Moletta, il rappresentante Associazione Volontari Protezione Civile Grifone Alessandro Zanolli, la presidente della Scuola di Ballo Swingandtap Ilaria Tumminaro, il presidente Associazione Culturale Vivere la Storia Umberto Nannini e il presidente dell’Unità Cinofila “Il Cerbero” Felice Amato.

“Tutti i veronesi sono invitati a venire a scoprire questa realtà, per vivere un evento che contribuisce ad animare e valorizzare la nostra periferia – ha detto l’assessore al Decentramento -. E’ doveroso ringraziare le associazioni che operano nel Forte di Lugagnano per l’impegno profuso tutti i giorni, un valore molto importante per il nostro territorio. Uno dei punti cardine della nostra Amministrazione è sostenere e valorizzare tutte le associazioni che, attraverso eventi e iniziative, puntano a migliorare la nostra qualità della vita, in questo caso quello culturale ed esperienziale, imparando e conoscendo”.