La Festa delle Fate a Garda dal 17 al 19 giugno

Stand a tema fantasy e comics, laboratori creativi, stand di divinazione e celebrazione del matrimonio elfico. Domenica gara cosplay. Ingresso gratuito

Torna dal 17 al 19 giugno a Garda LA FESTA DELLE FATE, l’annuale appuntamento con il fantasy dove il lungolago Regina Adelaide si trasforma e dà vita a un numeroso e variopinto mercato composto da artisti, autori e artigianato, per l’evento giunto alla 15° edizione.

Un susseguirsi di stand con fate e draghi di resina, pietre dure, candele, lampade di sale e lanterne di cera, incensi, libri, oltre a realtà legate al mondo del Comics.

Il programma completo

Per i bambini, sabato e domenica, sono attivi laboratori creativi per stimolare la fantasia attraverso la realizzazione di bacchette magiche, e per gli adulti è prevista la lezione di Scrittura Elfica con Roberto Fontana, un viaggio fantastico per apprendere alcuni segreti degli Elfi del Signore degli Anelli (solo sabato h. 17.00).

Nel parco e all’ombra degli alberi, si trovano stand specializzati in trattamenti reiki, consulenza di oli essenziali ed è prevista un’area dedicata alla divinazione con la lettura dei tarocchi, della mano, delle rune. Da non perdere il rito per stimolare i sogni e ricordare le vite precedenti (sabato h. 21.00), la creazione del mandala della Dea Madre (domenica h. 16.30), l’emozionante celebrazione del Matrimonio Elfico, che si svolge nel gazebo sull’acqua sabato dalle 19.30 alle 21.00 e domenica dalle 15.00 alle 16.30, a cui tutti possono partecipare previa prenotazione in loco allo stand di Simona Cremonini.

Alla sera alle 22.30 l’accensione simbolica del Fuoco Sacro nel parco.

Domenica pomeriggio alle 17.00 all’arena del drago si svolge il tanto atteso contest cosplay: un’occasione imperdibile per grandi e piccini di sfidarsi nell’impersonare il proprio personaggio preferito, scelto tra fumetti, manga, film, videogiochi… davanti ai fotografi professionisti, che sono a disposizione per immortalare fantastici momenti nella splendida cornice naturale del lago di Garda.

INGRESSO GRATUITO. GLI AMICI A 4 ZAMPE SONO I BENVENUTI.

Gli ORARI DEL MERCATO FANTASY sono:

Venerdì 17 giugno h. 19.00 – 22.30

Sabato 18 giugno h. 11.00 – 23.00

Domenica 19 giugno h. 10.00 – 19.00

Per maggiori informazioni

© Riproduzione riservata