‘La Romantica’. Torna la sfilata di velocipedi storici questa domenica a Verona

Domenica 12 giugno torna a Verona la manifestazione ciclostorica ‘La Romantica’, un’esposizione a cielo aperto che vedrà sfilare nelle strade del centro cittadino circa un centinaio di velocipedi storici, realizzati prima del 1940. Tutti i partecipanti, inoltre, saranno alla guida del mezzo vestiti con abiti attinenti all’anno di realizzazione delle rispettive biciclette. Uno spettacolo nello spettacolo quindi, che i cittadini veronesi potranno ammirare domenica lungo il percorso che, dalle 10 alle 12, porterà il corteo nelle vie cittadine, con partenza da Porta Palio.

Il percorso

Saranno 10 i chilometri percorsi, con partenza alle 9.30 da Porta Palio. Si prosegue poi per corso porta Palio, vicolo Pietrone, stradone Antonio Provolo, via Aurelio Saffi, via Luigi Lenotti, Piazza San Zeno, via San Procolo, piazza Corrubbio, via San Giuseppe, Regaste San Zeno, Corso Castelvecchio, Arco dei Gavi ponte di Castelvecchio, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, giardini Lombroso dietro chiesa di San Giorgio, via Sant’Alessio, via Cigno fino alla partenza della funicolare.

Dopo un aperitivo a Castel San Pietro si prosegue per Ponte Pietra, via Ponte Pietra, via Martire, via Trota, piazzetta Pescheria, via al Cristo, via Nizza, via ponte Nuovo, via Sottoriva, via Achille Forti, vicolo Monte, corso Sant’Anastasia, via Mazzanti, Piazza Dante, Cortile mercato Vecchio, via Cairoli, Piazza Erbe, via Pellicciai, via Catullo, via Noris, via Anfiteatro e piazza Bra.

Infine Corso Porta Nuova, circonvallazione Alfredo Oriani e ritorno a Porta Palio alle 13 circa.

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore alle Manifestazioni e per l’associazione La Romantica dal vicepresidente Franco Montolli, Lamberto Giacopuzzi, Eugenio Zenari e Maurizio Montolli.

«Questa manifestazione è ormai entrata di diritto a far parte degli eventi che precedono l’estate – ha detto l’assessore –. Per i cittadini veronesi e i sarà un salto nel passato, un modo anche per rendersi conto dei notevoli progressi fatti anche in questo settore. Valore aggiunto saranno i partecipanti in abito d’epoca, per rendere ancora più originale e suggestiva la manifestazione”.

