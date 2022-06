Il Mercatino da Forte dei Marmi torna sulla sponda veronese del Lago di Garda

Domenica 12 giugno, a Brenzone sul Garda, aria di Versilia con gli Originali al 200% da Forte dei Marmi

“Domenica ti porterò sul lago”… cantava una famosa canzone! Nell’intento dell’autore, la promessa era densa di aspettative, così come la nostra, pensando all’appuntamento di domenica 12 giugno, a Brenzone sul Garda.

Nel cuore di Magugnano, in Piazza Ferrari e Via XX settembre, Il Mercatino da Forte dei Marmi torna ad offrire un vero e proprio evento, fatto di shopping a prezzi competitivi, svago e valorizzazione dell’artigianato toscano.

Dalle 8.00 alle 19.00, all’offerta commerciale di qualità, con tantissime novità per l’estate, si aggiunge il contesto simpatico che ricorda tanto la vacanza.

Nello specifico, poi, come ama precisare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “Il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”.

Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi, la lingerie e il beach wear. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Domenica 12 giugno, a Brenzone sul Garda, appuntamento con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato!

