Cinema sotto le stelle alla Biondella. Apre la rassegna “Ennio” di Tornatore domani, 14 giugno

Sullo schermo i più recenti film d’autore, spaziando tra tutti i generi, biografici, commedie, drammatici, di animazione e per famiglie. Prende il via domani, 14 giugno, “Sotto le stelle del cinema”, rassegna di pellicole all’aperto al “campetto” di via Biondella, 9.

Fino al 28 luglio saranno proiettati film per tutti, per trascorrere una serata di svago all’insegna della magia del cinema sotto le stelle.

Tra i film in programma Ennio, Sing 2, Marilyn ha gli occhi neri, Una famiglia vincente – King Richard e tante altri.

Il primo appuntamento sarà domani, martedì 14 giugno, con Ennio, di Giuseppe Tornatore.

Le proiezioni saranno ogni martedì e giovedì con inizio alle ore 21.30. Il costo del biglietto è di 5 euro ed è acquistabile direttamente al campetto, oppure sul sito https://www.liveticket.it/believe. In caso di pioggia a proiezione iniziata, non sarà rimborsabile.

Per informazioni sulla programmazione, eventuali segnalazioni in caso di tempo incerto e per restare aggiornati sulle iniziative di Believe APS, ci si può iscrivere anche al canale Telegram dell’associazione oppure andare sul sito www.believegroup.it

