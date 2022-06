Amadeus torna in Arena a settembre con le HIT dagli anni ’60 ai ’90

Amadeus fa il bis. Dopo il grande successo dell’anno scorso torna in Arena lo spettacolo “Arena ’60 ’70 ’80 e…’90”, tre serate per uno straordinario viaggio nel tempo e per rivivere quattro decenni iconici della musica italiane e internazionale.

Le date dal vivo sono il 12, 13 e 14 settembre, che saranno poi trasmesse su Rai 1 il 17 e 24 settembre e il 1° ottobre. Anfiteatro a capienza piena, grandi ospiti internazionali e le loro canzoni leggendarie. Sono questi gli ingredienti delle tre serate che faranno ballare il pubblico dall’inizio alla fine. Oltre alla musica dance ci saranno anche i lenti che hanno fatto emozionare e innamorare i giovanotti di quell’epoca.

La seconda edizione del progetto, nato due anni fa da un’idea dello steso Amadeus, si arricchisce di una nuova serata, portando a quota tre le serate in Arena, che si preannunciano già da tutto esaurito, visto che mancano più di due mesi e sono già stati venduti 18 mila biglietti.

Amadeus vestirà quindi nuovamente i panni del padrone di casa. Dove, se non a Verona, città del cuore in cui ha vissuto l’infanzia e i primi anni di carriera, prima di trasferirsi a Milano.

Numerosi gli ospiti già confermati

I primi nomi ad essere svelati: Gloria Gaynor con “I will survive”, Holly Johnson (Frankie goes to Hollywood) con “Relax“, Bonnie Tyler con “Total Eclipse of The Heart“, Paul Young con “Love of the Common People” e Richard Sanderson con “Reality” (“Il tempo delle mele”) sono i grandi protagonisti internazionali degli anni ’70 e ’80.

Gli AQUA con “Barbie Girl“, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso” e SNAP! con “The Power” cominciano a comporre il set rappresentativo degli anni ’90.

Sul palco anche due Signore della musica italiana, che rappresentano gli indimenticabili anni ’60 e ’70: Ornella Vanoni con “L’appuntamento” e Rita Pavone con “Il ballo del mattone“.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone.

Radio ufficiale delle tre serate sarà Radio 2.

Il triplo evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Barbieri. Erano presenti il sindaco, il direttore artistico di Arena di Verona srl Gianmarco Mazzi e Amadeus. Collegati, a distanza, il direttore e vicedirettore di Rai1 Stefano Coletta e Claudio Fasulo.

Leggi le dichiarazioni del sindaco “Verso Amadeus ho profonda stima, un grande professionista oltre che un concittadino veronese. In questi due anni, sul fronte degli spettacoli in Arena, abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo. E questo progetto ne è la dimostrazione, un’idea che siamo riusciti a concretizzare facendo fare al nostro anfiteatro un ulteriore salto di qualità”.

Leggi le dichiarazioni di Mazzi “La prima edizione dello spettacolo ha avuto un successo oltre le aspettative. Un progetto che speriamo di riproporre anche nei prossimi anni. Ringrazio la Rai per aver creduto in questa proposta, contribuendo a portare musica e spettacolo nelle case di tutti gli italiani”.

Leggi le dichiarazioni di Amadeus “Sono felicissimo di essere qui, a Verona mi sento a casa. Ringrazio a mia volta il sindaco per l’entusiasmo speso in questa avventura e per essere così vicino ai giovani e alla musica”.

