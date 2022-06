“Celtic Nights”. Musica, danza e tradizione irlandese e scozzese al Castello di Montorio

CELTIC NIGHTS due notti magiche, venerdì 17 e sabato 18 giugno, in arrivo al Castello di Montorio (VR). Serate di musica, danza e tradizione irlandese e scozzese, in uno scenario mozzafiato, che domina la città di Verona.

L’evento aprirà al pubblico con un mercatino artigianale e dei food-truck fin dalle 19:00.

Ad inaugurare la serata musicale, sarà il suggestivo suono della cornamusa scozzese, eseguito da un esperto piper, dalla torre del castello. (ore 20.15)

Alle 20.30 sarà sul palco la Compagnia spettacoli Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi per una travolgente esibizione, dai ritmi incalzanti. La manifestazione proseguirà con il concerto del gruppo Talamh (21.00) un progetto di recente formazione, propone un repertorio che si snoda con versatilità ed eleganza da ballate dell’Isola di Smeraldo fino a set strumentali, dalle suggestioni dell’arpa fino al graffiante suono del gaelico scozzese; da brani storici di matrice celtica e scandinava fino a composizioni moderne.

Chiuderanno la prima la serata i Patricks (22.30), band Irish Folk acustico, che si distingue per la capacità di proporre brani della tradizione irlandese e celtica arrangiati in chiave moderna. Il gruppo formatosi nel 2012, nella città di Verona, festeggia quest’anno il decimo anniversario di attività con un concerto speciale, proprio a Celtic Nights.

Nel pomeriggio di sabato, prima degli appuntamenti musicali, si ballano le danze irlandesi con Gens D’Ys che propongono uno stage dedicato a bambini e adulti, per imparare semplici e divertenti coreografie. (17:00)

Seguirà, alle 18:00, un Workshop di canto polifonico con un’insegnante d’eccezione: Caterina Sangineto, docente della Traditional Music Academy. Il pubblico avrà modo di apprezzare l’artista anche durante la serata, si esibirà, infatti, alle 20:30 in un concerto di arpa celtica, strumento evocativo per eccellenza, trasportando i presenti in atmosfere indimenticabili.

Alle 21:00, torna sul palco la Compagnia Spettacoli dell’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys che presenterà uno show vivace, un vortice di musica, balli, virtuosismi dei passi, ritmo e coordinazione; impreziosito dai costumi di scena, sostenuto da un’eccellente esecuzione tecnica e coreografica dei ballerini Gens d’Ys.

A seguire GADAN, quartetto celebre nella scena irish e irish-rock italiana che trascinerà tutti nell’incredibile mondo della musica celtica. (ore 22.30)

Allo scoccare della mezzanotte risuoneranno le note della cornamusa scozzese che chiuderanno la manifestazione.

Riepilogo programma:

Venerdì 17 giugno 2022

Ore 19.00 Apertura cancelli, mercatino artigianale e food-truck

Ore 20.15 Apertura della serata con l’accompagnamento del suono di cornamusa scozzese dalla torre del castello

Ore 20.30 Esibizione compagnia spettacoli Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi

Ore 21.00 Concerto Talamh

Ore 22.30 Concerto Patricks

Sabato 18 giugno 2022

Ore 17.00 Stage di danze irlandesi per bambini e adulti a cura di Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi

Ore 18.00 Workshop di canto polifonico con Caterina Sangineto, docente della Traditional Music Academy

Ore 20.30 Concerto di arpa celtica con Caterina Sangineto

Ore 21.00 Spettacolo di danze irlandesi con la compagnia spettacoli Gens d’Ys

Ore 22.30 Concerto Gadan

Ore 00.00 Chiusura della manifestazione accompagnata dal suono della cornamusa scozzese

Biglietti

Ingresso singola giornata: 15 €

Ingresso due giorni: 20 €

Biglietti acquistabili qui

