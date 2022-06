Concorso Nazionale di Poesia, San Pietro in Cariano, Premio Cultura

PROLOCO SAN PIETRO IN CARIANO

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA

“PREMIO CULTURA PROLOCO 2022“

PREMIAZIONE SABATO 12 NOVEMBRE 2022

La Proloco San Pietro in Cariano (Verona) con il patrocinio della amministrazione comunale di San Pietro in Cariano, il Consorzio Proloco della Valpolicella e il Gruppo Culturale “Poeti delle Corti”

INDICE ED ORGANIZZA

Il concorso Nazionale di Poesia in lingua Italiana denominato:

3° PREMIO CULTURA PROLOCO 2022

REGOLAMENTO

Il premio si svolge con un’unica sezione.

Art. 1

Ogni concorrente può partecipare con 2 poesie con max 40 versi l’una, inedite e in lingua italiana (può essere stata premiata in altri concorsi).

Art. 2

Il premio è a tema libero e senza preclusione alcuna a linee di tendenza espressive e stilistiche.

Art. 3

Gli elaborati (file con le poesie in forma anonima) dovranno essere inviati esclusivamente per e-mail e nella stessa e-mail inserire file con nome e cognome, indirizzo e numero telefonico dell’autore con relativa ricevuta dell’avvenuto versamento a: info@valpolicellaweb.it

Art. 4

La scadenza è fissata per il 21 settembre 2022 e la premiazione sarà sabato 12 novembre 2022 Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) (ora e luogo saranno tempestivamente comunicati ai vincitori ed eventuali segnalati).

Art. 5

Il contributo di partecipazione (spese di lettura e segreteria) è di € 15 da versare tramite: bonifico bancario intestato a “Proloco San Pietro in Cariano”:

iban: IT91 N060 4559 8100 0000 5000 265

banca: SPARKASSE c/o f.le di San Pietro in Cariano (VR)

indicando nella causale “Partecipazione al 3° premio Cultura PROLOCO 2022”

(si prega di allegare alla e-mail la scansione dell’avvenuto pagamento).

Art. 6

I nomi della commissione giudicante, il cui giudizio è inappellabile, saranno resi noti all’atto della premiazione. Gli organizzatori si ritengono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte degli autori o di terze persone. Dell’esito del premio sarà data comunicazione a tutti i concorrenti attraverso e-mail. I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o, se autorizzati dal responsabile del concorso, i loro delegati.

Art. 7

Premi:

Primo classificato € 300,00 e diploma personalizzato; Secondo classificato € 200,00 e diploma personalizzato; Terzo classificato € 150,00 e diploma personalizzato; Premio speciale della Giuria € 100 e diploma personalizzato Premio speciale alla memoria – Mario Dalla Fini – opera dell’artista. L’organizzazione segnalerà ulteriori autori meritevoli nel numero che riterrà più opportuno e saranno premiati con targhe artistiche od eventuali premi da sponsorizzazioni.

I finalisti non presenti riceveranno l’attestato esclusivamente online

Gli elaborati premiati e segnalati saranno pubblicati su apposito libretto e distribuito in numero di 500 copie.

N.B. La partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento.

Per maggiori informazioni contattare la Proloco San Pietro in Cariano

