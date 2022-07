La Fiom festeggia 121 anni, Assemblea pubblica e cena con intrattenimento musicale venerdì 8 luglio a Boscomantico

«Venerdì sarà una giornata con musica e buon cibo per divertirsi insieme, per riunire la nostra comunità e i nostri valori, un momento di festa da trascorrere con le lavoratrici e lavoratori, con le delegate e i delegati della nostra Organizzazione, che rappresentano da sempre l’anima e la forza della Fiom, la nostra colonna portante, la nostra spina dorsale.» Ci tiene a sottolineare il segretario generale della Fiom di Verona Martino Braccioforte «Ma sarà anche una giornata di confronto, di discussione e di riflessioni tra compagni riguardo allo scenario attuale e alla nostra azione sindacale futura. Discuteremo, insieme ai nostri ospiti e ai presenti, di pace e democrazia, contro ogni guerra e contro ogni regime, come ci ricorda la nostra bellissima Costituzione. Discuteremo dei giovani, dei loro problemi, come l’alternanza scuola/lavoro e il lavoro precario sottopagato. Discuteremo di salari, della loro perdita di potere di acquisto dovuta a una inflazione galoppante ormai fuori controllo e di cosa dovremo fare nell’immediato futuro per porvi rimedio, per distribuire le ricchezze e abbattere le diseguaglianze, economiche e sociali, nel nostro Paese.

Ma lo faremo soprattutto con tutti voi che parteciperete, lo faremo insieme perché, come diceva Sandro Pertini “Non c’è libertà senza giustizia sociale”»