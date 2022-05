Dal 1° giugno aperte al pubblico le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere riaprono al pubblico. Da mercoledì 1° giugno al 30 settembre 2022 sarà possibile visitare le tombe degli Scaligeri. Grazie alla collaborazione dei volontari di Legambiente il recinto in ferro battuto presente accanto alla chiesa di Santa Maria Antica sarà di nuovo accessibile. Possibilità di visita dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura. Costo d’ingresso 1 euro. Alle Arche Scaligere non è disponibile il servizio di biglietteria. Biglietti online su museiverona.com e nelle biglietterie dei Musei Civici di Verona.

Cosa sono le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere sono un monumentale complesso funerario in stile gotico della famiglia degli Scaligeri destinate a contenere le arche (tombe) dei più illustri rappresentanti della casata. Le tombe sono racchiuse da un recinto in ferro battuto in cui ricorre il motivo della scala, simbolo della casata, mentre i sarcofagi si trovano a terra o su piani rialzati. Vi sono presenti l’arca di Cangrande I Della Scala, l’arca di Mastino II, l’arca di Cansignorio, il sarcofago di Alberto I, l’arca pensile di Giovanni della Scala. Informazioni sul sito museodicastelvecchio.comune.verona.it

