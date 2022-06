Passeggiate letterarie al tramonto. Al Giardino Giusti, 4 appuntamenti da giugno a settembre

“Una nuova interessante iniziativa che, attraverso la cultura, punta ad avvicinare i cittadini al territorio, per far scoprire luoghi suggestivi e affascinanti della città. Oltre alle letture, infatti, tra una tappa e l’altra, il pubblico sarà invitato a camminare nel silenzio, per interiorizzare i tanti e particolari elementi naturalistici ed architettonici che contraddistinguono il Giardino Giusti. Le ‘passeggiate letterarie’ hanno immediatamente riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico, con un tutto esaurito registrato per l’incontro del 1° giugno. Chi fosse interessato è invitato a prenotare al più presto, per non perdere la bella opportunità”