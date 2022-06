Mura Festival: lo street food gourmet sotto le stelle di Verona

Bastione di San Bernardino (Circonvallazione Maroncelli)

Da questa settimana esplodono i sapori a Mura Festival: da mercoledì 15 giugno torna la tanto attesa e richiesta area Street Food Gourmet sotto le stelle di Verona. Un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione di strada con prodotti ricercati e di qualità in collaborazione con Cucine a Motore.

La miglior selezione di piatti serviti da veri e propri ristoranti su ruote capaci di dare un tocco gourmet e di qualità al cibo di strada. Ogni settimana un menù differente e pronto a deliziare anche i palati più sopraffini.

Non mancheranno anche quest’anno le specialità abruzzesi di Abruzzo on The Road con arrosticini, formaggio fritto, pallotte cacio e ove e polpettine di melanzane. Le polpette gourmet di La Mia Polpetta che porta in tavola polpette di ogni gusto: gorgonzola e pere, melanzana e provola, pollo e speck, zucchine e asiago e molto altro.

Sarà presente anche il Peach Burger con il classico hamburger e le patate fritte e Celestino Food Truck con pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso che ci porteranno con la mente in Sicilia. Direttamente dal Venezuela arrivano i piatti caraibici di La Reina Pepiada, rigorosamente gluten free. Specialità della casa: la yuca fritta.

L’area food, wine and drink è aperta dal martedì al venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle ore 12.00 fino alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

© Riproduzione riservata