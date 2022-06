Ritorna la notturna Fiab Verona Venerdì 24 Giugno ore 21.00 da Lundadige Capuleti

Percorsi lungo l’Adige da 30 km e 14 km

In questo torrido inizio di estate vuoi passare una serata diversa in compagnia lontano dal calore della città? Fiab Verona propone una facile pedalata notturna aperta tutti, con ritrovo alle ore 21.00 in Lungadige Capuleti e partenza alle ore 21.15.

Si andrà lungo l’Adige direzione San Martino Buon Albergo con 2 facili e piacevoli percorsi tra cui scegliere: giro lungo di circa 30 km con rientro verso le 00.30/1.00 oppure giro breve di circa 14 km con rientro verso le 23.00. Per entrambi i giri è prevista una sosta con ristoro circa a metà percorso.

Quota di partecipazione di 5 euro da versare al ritrovo, comprendente assicurazione RC, infortuni e ristoro.

Informazioni e iscrizioni entro Venerdì 24 giugno alle ore 12 via email all’indirizzo notturna@fiabverona.it indicando cognome e nome dei partecipanti e percorso scelto (lungo o breve).

Corrieri in bici Verona fornirà servizio di assistenza bici in coda al gruppo lungo. Non dimentichiamo luci, giubbino riflettente e… una buona dose di allegria!



Fiab Verona

