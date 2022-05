Sport Expo Verona, dal 31 maggio al 2 giugno al Bentegodi

Fervono i preparativi allo Stadio Bentegodi per il fischio d’inizio di Sport Expo. La storica manifestazione, che promuove lo sport per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, quest’anno taglia il traguardo della 16a edizione.

I prossimi 31 maggio, 1 e 2 giugno riaprono quindi le porte dello Stadio Bentegodi.

Oltre allo Stadio, saranno utilizzati anche gli impianti sportivi delle zone limitrofe: Antistadio Guido Tavellin, Palazzina Masprone, Tensostruttura AGSM Forum, Stadio Olivieri e BMX Olympic Arena.

Presentazione dell’evento

Il Comune di Verona presenta oggi a Palazzo Barbieri questo appuntamento all’insegna di sport, salute e promozione del movimento. Un’occasione di festa e divertimento per scuole e famiglie, che finalmente possono rivivere con serenità i momenti di aggregazione e condivisione sociale.

Il programma come sempre è ricchissimo: sono oltre 50 le discipline a disposizione di bambini e ragazzi, che saranno seguiti da tecnici federali per vivere la miglior esperienza sportiva.

Presenti in sala Arazzi l’assessore allo Sport, il presidente Fipav Verona, per l’Università Federico Schena e Luciano Bertinato, per Ulss9 Giovanni de Vita e Maurizio Facincani, Giueseppe Venturini per l’Ufficio scolastico provinciale e il presidente della Fondazione Bentegodi Cristiano Tabarini.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore allo Sport “A conclusione di un maggio ricco di straordinari eventi sportivi, arriva la manifestazione che più di altre sentiamo nostra, perché l’abbiamo vista nascere e crescere. Come Comune l’abbiamo organizzata anno dopo anno, portandola a numeri che nessuno avrebbe immaginato. Nei momenti più difficili della pandemia, quando le certezze erano poche, Sport Expo c’è sempre stata, a testimonianza di quanto l’Amministrazione investa sullo sport come strumento fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi. Ci aspettano tre giorni di festa per ragazzi, scuole e famiglie, dopodichè dal 3 giugno saremo già al lavoro per la 17esima edizione. L’obiettivo è rendere SportExpo ancora più strutturata e aperta a nuove realtà”.

Leggi le dichiarazioni del presidente Fipav “Siamo partiti come avventurieri nel 2007, con un solo padiglione in fiera. Ed oggi siamo arrivati alla sedicesima edizione. Una manifestazione cresciuta esponenzialmente negli anni, un evento che, per la mission con cui è stato ideato, è un vanto per tutta la città”.

Il format

Come sempre un grande occhio di riguardo è per le scuole del territorio, che da sempre rivestono un ruolo di importanza nel progetto Sport Expo. Quest’anno, dopo i numeri contingentati dell’anno scorso, finalmente le classi delle scuole elementari e medie di Verona ritornano a popolare in massa la manifestazione. Previste oltre 200 classi tra il 31 maggio e la mattina del primo giugno. Dal pomeriggio invece i cancelli apriranno al pubblico e rimarranno aperti fino alla sera di giovedì 2 giugno.

Gli sport

Il tratto più caratteristico di Sport Expo è senza dubbio la multidisciplinarietà sportiva. La manifestazione rappresenta una cornice unica per bambini e ragazzi, una dimensione giocosa in cui andare alla scoperta di decine di discipline sportive, dalle più tradizionali alle meno conosciute.

Le associazioni e federazioni presenti

Federazione Italiana Pallavolo sarà presente con il comitato territoriale di Verona e con la NBV Verona e SSV Sporting Scaligero.

All’interno della stessa area anche la squadra di Verona Volley.

Ci sarà anche l’Hellas Verona, così come Fondazione Bentegodi.

Non mancheranno la FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, la FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, la FIGH – Federazione Italiana Gioco Handball, la FIV – Federazione Italiana Vela la Polizia Locale di Verona, ACI – Automobile Club Verona, la FICEC – Federazione Italiana Cheerleading e Cheerdancing, l’Esercito Italiano con l’85° RAV Verona, l’Aeronautica Militare e la Polizia Locale di Verona.

Fondamentale il supporto di enti di promozione sportiva come UISP, AICS e ASC.

La 4^ Circoscrizione del Comune di Verona sarà presente con la propria area sportiva, così come il CUS Verona. Tra le società sportive coinvolte troviamo, Neon Athletics Cheerleading, Historic Cars Club, Idea Avventura, King Rock Climbing, Yacht Club Verona ASD, FIPT Comitato Provinciale di Palla Tamburello, ASD Pattuglia Acrobatica 74, ASD Star Majorettes, Horse Valley ASD, Agape Skate Park, Verona Bike ASD, Yama Kai ASD, Straverona ASD, FIASP e UMV e Running Festival ASD, A.S.D Verona City Handball, Team BMX – VR.

Info e iscrizioni

L’ingresso a Sport Expo è come sempre gratuito, previa registrazione sul sito www.sportexpoverona.it. Le iscrizioni sono già aperte sul sito e sono particolarmente importanti per garantire il corretto flusso di partecipanti. La registrazione è molto semplice: compilando il modulo online, si riceveranno via mail il voucher di conferma e riepilogo della registrazione. Saranno quattro i punti di accesso all’evento: due presso lo Stadio Bentegodi, uno presso Palazzina Masprone e il quarto nel parcheggio della tensostruttura.

Mobilità sostenibile

La location di Sport Expo, così estesa, è tutta da esplorare. Un’altra conferma di questa edizione sono i servizi legati al tema della mobilità sostenibile. Tutti coloro che verranno in bici potranno usufruire del servizio di bike parking gratuito. Non mancherà nemmeno l’amatissimo trenino di Verona Tour, che si sposterà da un’area all’altra, per la gioia dei più piccini. Entrambi i servizi saranno assolutamente gratuiti, per incentivare il più possibile i partecipanti all’evento e per portare l’attenzione sul tema della sostenibilità.

Informazioni utili

Sport Expo Stadio Bentegodi, Antistadio Guido Tavellin, Palazzina Masprone, AGSM Forum, Stadio Olivieri e BMX Olympic Arena 31 maggio, 1 e 2 giugno lunedì 31 maggio – riservato alle scuole – dalle 8 alle 16 Martedì 1 giugno dalle 8 dalle 13 – riservato alle scuole – e dalle 15 alle 19 – aperto al pubblico Mercoledì 2 giugno – aperto al pubblico – dalle 9 alle 19 Punti di accesso alla manifestazione: due presso Stadio Bentegodi, Palazzina Masprone, parcheggio ospiti presso tensostruttura. Ingresso gratuito con registrazione sul sito www.sportexpoverona.it Facebook: Sport Expo Instagram: @sportexpo_verona.

