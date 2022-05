Il pesce dell’Adriatico al Mercato Coperto, degustazioni gratuite, laboratori e segreti del mare

Un fine settimana ricco di eventi con laboratori, artisti di strada e il ciclista Michele Adami

Il pesce dell’Adriatico sarà protagonista della manifestazione nata per iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole dal titolo “Pesce, tesoro dei nostri mari” che si terrà sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 10 alle 15 per promuovere e affermare il ruolo e l’impegno della filiera ittica nel sistema economico agroalimentare. Con questo evento il pesce sarà protagonista a 360 gradi: verranno coinvolti i cittadini in un percorso sensoriale e di conoscenza fatto di degustazioni gratuite, assaggi, laboratori e scoperta di “segreti” legati al mondo del mare.

L’idea dell’iniziativa è quella di delineare un viaggio nel blu e nella sostenibilità, cercando di far scoprire ai cittadini tutti i segreti legati al mondo sommerso. Sarà un progetto itinerante, che partirà da Verona per poi passare da Napoli e Roma.

“Coldiretti – evidenzia Franca Castellani vice presidente di Coldiretti Verona e presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero – è da tempo in prima linea per affermare il ruolo e l’impegno della filiera ittica, promuovendola e valorizzandola attraverso iniziative, progetti ed eventi capaci anche di dare sostegno e innovazione alle imprese di produzione oltre che dare risalto ai prodotti. Campagna Amica, attraverso le sue aziende/cooperative ittiche e mercati a km zero, migliora, rafforza e consolida il rapporto con i cittadini-consumatori, favorendo il loro coinvolgimento e il confronto diretto con i pescatori”

Ogni iniziativa prevede la divisione del mercato in diverse aree dedicate alle attività rivolte alla promozione del comparto ittico. Esperti e chef saranno impegnati nell’area della “Cucina contadina” con showcooking attraverso i quali insegneranno a valorizzare il pesce, anche quello cosiddetto “povero”.

Saranno inoltre aperti laboratori per i più piccini con attività volte a sottolineare l’importanza di difendere i nostri mari dall’inquinamento e di prevedere sempre il pesce nella nostra dieta.

Dal 24 al 30 maggio nella piazzetta adiacente a Sala Birolli Coldiretti Verona supporta il ciclista Michele Adami nel tentativo di battere il record del mondo di km percorsi sui rulli.

In occasione dell’Heroes Festival dal 27 al 31 maggio, il quartiere Filippini si trasformerà in “Green Village”.

Dalle 17.00 alle 20.00 di venerdì 27 e sabato 28 maggio alcuni artisti di strada si esibiranno in piazzetta del Mercato Coperto.

La gastronomia sarà in funzione con piatti espressi e con street food durante i pranzi da venerdì 27 a martedì 31 maggio e nelle cene di venerdì 27 e sabato 28 maggio.

© Riproduzione riservata