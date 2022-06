“Gambe all’Aria”, un mese di eventi a Villa Buri. Spettacoli, incontri e laboratori

Campus di teatro e musica, laboratori, spettacoli e incontri per bambini, giovani e adulti.

Nella bellissima cornice di Villa Buri, da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio, prenderà vita il Festival estivo Gambe all’Aria.

Una seconda edizione che porta, nel parco di San Michele Extra, numerose attività volte alla condivisione, al dialogo interculturale, al confronto e alla crescita espressiva e dell’immaginazione.

In particolare quest’anno sono stati incrementati i Campus teatrali che si rivolgono ai bambini e ai ragazzi, dai 6 ai 19 anni suddivisi per fasce d’età, accanto a due proposte di Campus Musicali uno per i più piccoli e l’altro per adolescenti.

Un programma che vedrà in campo anche gli adulti, ai quali è rivolto un laboratorio teatrale e un seminario per attori professionisti condotto da Andrea Cosentino.

E poi una rassegna di spettacoli teatrali, concerti e incontri con autori.

Il via lunedì 13 giugno con il primo ‘Campus teatro’ dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16. E poi, sempre per i più piccoli, teatro in inglese, sinfonie dei giocattoli e school of rock.

Sabato 25 e domenica 26 giugno, invece, il primo workshop sul teatro per adulti. Dalle 9 alle 16, Mirko Segalina e Sabrina Carletti proporranno ad aspiranti attori l’esperienza di “Raccontarsi con il teatro”. A seguire un workshop sulla ‘stupidità’ per i professionisti della prosa.

In parallelo, spettacoli teatrali, concerti e incontri con autori per un totale di tredici appuntamenti pomeridiani e serali.

Tra i primi eventi la presentazione del romanzo ‘Divorzio di velluto’ dell’autrice Jana Karsaiova, e ‘Piccoli universi sentimentali’ per spettatori dai 3 ai 6 anni.

Il Festival Gambe all’Aria si concluderà venerdì 8 luglio con gli spettacoli finali dei campus.

“Il Festival è una bella opportunità per coinvolgere ragazzi e adolescenti e spronarli a raccontarsi attraverso l’arte espressiva – afferma l’assessore alle Politiche giovanili -, dando loro la possibilità di esprimersi attivamente e da protagonisti. Così come per coinvolgere gli adulti e i professionisti dello spettacolo, in un progetto di divulgazione artistica e culturale di ampio respiro”.

Per visionare il programma completo degli eventi, per iscrizioni e biglietti consultare il sito o scrivere a gambeallaria@gmail.com

