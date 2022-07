Associazione Nazionale “Nastro Verde” Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana. Raduno e concorso letterario

La città di Verona ospiterà, nei giorni 16, 17 e 18 Settembre 2022, il XIII Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana.

Il Raduno, annuale, viene dedicato rispettivamente ad una delle Forze Armate/Corpi dello Stato che fanno parte dell’Associazione. Con il Raduno viene indetto, ogni anno, un concorso letterario intitolato, rispettivamente, ad una Medaglia d’Oro appartenente alle suddette Forze Armate/Corpi dello Stato; la premiazione avviene in concomitanza con lo svolgimento del Raduno.

Nell’anno 2022 il Raduno sarà dedicato alla Polizia di Stato. Il Concorso Letterario, giunto alla sesta edizione sarà intitolato agli Agenti Scelti della Polizia di Stato, Medaglie d’Oro al Valor Civile alla Memoria: Vincenzo BENCIVENGA, Ulderico BIONDANI, Massimiliano TURAZZA, Giuseppe CIMARRUSTI e Davide TURAZZA.

La partecipazione è aperta oltre che ai Soci dell’Associazione Nastro Verde, al personale dell’A.N.P.S. di Verona e Provincia, al personale in servizio della Polizia di Stato di Verona e Provincia e al personale della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR).

La premiazione è prevista per il pomeriggio del 17 Settembre 2022.

Qui di seguito viene riportato il regolamento del Concorso.

Regolamento

1) I concorrenti che parteciperanno dovranno comporre un elaborato scritto (Racconto/Saggio/Poesia) riconducibile a:

Forze Armate e Corpi dello Stato;

Vicende storiche riferite alla Seconda Guerra Mondiale;

75°anniversario della promulgazione della Costituzione Italiana;

40°anniversario dell’inizio della missione delle Forze Armate in Libano del 1982, a difesa della popolazione civile;

Vicende riferite a chi abbia lottato – pagato di persona – per la giustizia, per legalità, libertà, diritti umani o per la vita di altri esseri umani.

L’elaborato (scritto al computer o dattiloscritto) dovrà essere al massimo di 5 cartelle, non firmato e senza riferimenti personali/né segni particolari; va inviato, come allegato anonimo in formato PDF , con una email indirizzata a presidentenazionale@assomauriziani.it dopo aver indicato in oggetto il nome del concorrente il numero di tessera e Sezione di appartenenza per i Soci “Nastro Verde”, il numero di tessera per i Soci ANPS VR e Prov., il numero di matricola per il Personale in Servizio della Polizia di Stato e il Reparto di riferimento;

L'inoltro dell'elaborato sarà considerato quale "liberatoria" concessa per la conservazione dello stesso presso la Presidenza Nazionale del "Nastro Verde".

L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre il 31 Agosto 2022

2) La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà resa nota all’atto della premiazione dei vincitori.

La Premiazione dei vincitori avrà luogo in Verona, il pomeriggio del 17 Settembre 2022 (presso Circolo Unificato di Castelvecchio in Verona), in occasione del XIII Raduno Nazionale della Associazione Nazionale “Nastro Verde” (vds. Programma dettagliato) Ai primi tre classificati, saranno consegnati premi in denaro; ai concorrenti che non risulteranno vincitori saranno consegnati attestati di Merito/Partecipazione.