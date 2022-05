Bussolengo, torna il festival “Beer Best” da venerdì a domenica

Da venerdì 13 a domenica 15 maggio a Bussolengo, in Piazza Vittorio Veneto, torna Beer Best – Brewery Festival.

Beer Best è il festival che propone specialità culinarie e ricercate varietà di birra, accuratamente selezionate e realizzate da micro-birrifici artigianali.

Sarà attiva un’ampia area Street Food Gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità. Oltre alla birra sarà possibile degustare i cocktail firmati New Perlage, anche per asporto. Non mancherà poi l’area giochi per i più piccoli.

Tra i food partners di quest’anno ricordiamo:

Basulon La Frittoria, Eat Me, Bobson, Mizzeca, Frasca di Confine, Pan Pan.

Tra i beer partners ricordiamo: Birrificio Collesi, Birrificio Magis, Birrificio San Biagio, Birra On the Road e la new entry Birrificio Mastino con Birbona.

Beer Best apre le porte venerdì 13 e sabato 14 dalle 18 alle 24, domenica 15 dalle 11 alle 24. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili a questo link.

