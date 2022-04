Dalla Regione Veneto 1,5 milioni per 15 progetti di produzione cinematografica e audiovisiva

Sono stati assegnati i contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva in Veneto. Sono 15 i progetti selezionati che in totale potranno usufruire di contributi per 1,5 milioni di euro.

Si tratta del terzo bando che rientra nel Programma Operativo Complementare al POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto. Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” – Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”, programma che a partire dal 2019 ha visto un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro.

Per questo terzo bando la Regione conferma l’impegno a favore della creazione di opere con progetti che raccontano il territorio e che rientrano nelle tre categorie di “fiction”, “animazione” e “doc, short e XR”. Per la categoria “fiction” sono 8 i progetti ammessi a finanziamento per un totale di Euro 1.208.283,10. Per la categoria “animazione” 1 progetto ammesso a finanziamento per un totale di Euro 200.000,00 . Per la categoria “doc, short e XR” 6 progetti ammessi a finanziamento per un totale di Euro 91.716,90.

“La Regione promuove la conoscenza del Veneto come set cinematografico – commenta l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari – e sostiene i settori del cinema e dell’audiovisivo, valorizzando il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano in tali ambiti. In questo modo si creano le condizioni per attrarre nel Veneto un numero sempre maggiore di produzioni “.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore Corazzari “Abbiamo sempre inteso investire sulle tante competenze e capacità professionali presenti nel territorio con la consapevolezza che anche la visione di un film o di una serie televisiva siano un’opportunità di sviluppo sia del turismo, attraverso la valorizzazione delle location cinematografiche, sia del sistema della moda, oltre che delle produzioni tipiche locali e del design attraverso il posizionamento dei brand d’impresa – aggiunge l’assessore regionale – Con questo terzo bando si conferma l’impegno della Regione a favore del consolidamento e della crescita delle imprese che operano in questo ambito sostenendo la produzione di opere che valorizzano i nostri territori dal punto di vista artistico, culturale e naturalistico”. “L’intervento regionale consentirà di attivare una spesa sul territorio di oltre 9,5 milioni di euro; a beneficiarne saranno innanzitutto i professionisti e le maestranze venete del settore audiovisivo, così come le società di noleggio di attrezzature per il cinema – conclude l’assessore regionale alla Cultura – L’esperienza maturata a partire dal 2019 dimostra come la presenza di una produzione cinematografica comporti nel territorio interessato dalle riprese il coinvolgimento di un largo numero di imprese e professionalità non direttamente legate al cinema come ad esempio imprese artigiane, imprese alberghiere e a quelle di trasporto o di fornitura di servizi”.

© Riproduzione riservata