Il 10 maggio serata di musica jazz al Camploy con il premio “Ricordando Luciano”

Il 10 maggio al Teatro Camploy torna “Ricordando Luciano”, serata conclusiva della XIII edizione del Premio Luciano Zorzella.

Durante la serata si esibiranno Sophia Tomelleri, Miriam Abate e le big band Storyville Jazz e Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona.

Il premio, istituito da Doc Servizi in collaborazione con il Comune e destinato a giovani musicisti emergenti del mondo del jazz, è stato ideato per commemorare il batterista veronese prematuramente scomparso nel 2006.

Il programma della serata

Durante la serata, oltre alla consegna dei premi, è prevista l’esibizione della Storyville Jazz Band e della Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, a cui si aggiunge quella della vincitrice Sophia Tomelleri e un’interpretazione della cantante Miriam Abate.

Il programma di quest’anno è ricco di sorprese: oltre a classici standard jazz, infatti, verranno proposti anche alcuni brani di Frank Zappa.

La vincitrice

La vincitrice dell’edizione della ripartenza è Sophia Tomelleri, virtuosa sassofonista che ha conquistato la giuria all’unanimità per le sue straordinarie capacità espressive. L’artista ha ricevuto una borsa di studio di 1000 € offerta da Doc Servizi.

La giuria

La giuria è composta da Marco Pasetto, direttore artistico dell’evento, Beppe Zorzella, musicista, Umberto Bonani del Circolo del Jazz di Verona, Silvano Dalla Valentina dell’associazione Jazz&More, Pepe Gasparini di Aloud e Giulio Magliulo, critico musicale.

L’evento è gratuito fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: verona@docservizi.it

Biografia Sophia Tomelleri

Classe 1992, Sophia comincia la sua formazione musicale al piano all’età di sei anni per poi passare al sassofono a quindici. Diploma al conservatorio “G.Verdi” di Milano, si appassiona al jazz. La laurea alla “Hochschule für Musik und Theater” di Monaco di Baviera le apre al strada per esibirsi in diversi festival e per vincere una borsa di studio a Parigi. Attualmente Sophia tiene numerosi concerti in Italia e all’estero e collabora con artisti come Gianni Cazzola, Marco Vaggi, Tony Arco, Paolo Tomelleri, Emilio Soana, Humberto Amesquita, Massimo Faraò, Nicola Angelucci e Simone Daclon.

