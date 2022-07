Questa sera, Verona e il Lago di Garda saranno protagonisti de “Il Mythonauta” su Rai 2

Verona e il Lago di Garda saranno i protagonisti della quarta puntata de “Il Mythonauta”, in onda oggi, mercoledì 20 luglio in seconda serata, alle 23.20 circa, su Rai 2 dopo il film “Un’estate in Provenza” con Jean Reno.

A fare da Cicerone sarà il cantautore Davide Van De Sfroos, in veste di curioso scopritore di leggende, partendo da Verona, progettata su misteriosi assi cartesiani e dell’Arena, che pare sia nata da un patto con il demonio.

Il viaggio proseguirà a Illasi per riscoprire, tra le mura di un castello, la storia di Ginevra, una discendente di Dante Alighieri.

Si andrà poi a Valeggio sul Mincio dove una romantica leggenda è all’origine di un piatto particolarmente noto e gustoso.

Risalendo il fiume, a Peschiera del Garda, si rivivrà la storia di un fantasma che ancora vaga con la sua testa mozzata fra le mani, all’interno di una Rocca oggi inaccessibile.

E infine sul Lago di Garda, dove le leggende sono tante: quella di un mostro che vive nelle viscere del lago; la storia di una bella Regina che a Garda riuscì a liberarsi dalla prigionia in un antico maniero e divenne moglie di Ottone I; la favola di una ninfa, trasformata in uno scoglio, ancora oggi adagiato nell’angolo più suggestivo del grande Benaco.

Ultima tappa al Vittoriale, dove lo storico Giordano Bruno Guerri svelerà le più segrete e stravaganti abitudini di Gabriele D’Annunzio.

La puntata sarà poi disponibile su RaiPlay dal giorno successivo.