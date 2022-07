Teatro Spritz. Dal 26 luglio al 29 settembre, 40 eventi artistici nelle piazze principali di Verona

“Un progetto che mette in sinergia cultura e attività produttive della città – sottolinea l’assessore Ugolini –. Si tratta di una serie di spettacoli realizzati all’aperto, nell’orario dell’aperitivo, in diversi luoghi del centro storico e dei quartieri cittadini. Performance gratuiti e visibili a tutti, che puntano ad animare le serate estive. Una iniziativa interessante, avviata dall’amministrazione precedente, che vogliamo far crescere, coinvolgendo in primis gli esercenti presenti in quelle vie e piazze dove gli spettacoli verranno realizzati”.

“Da parte mia – evidenzia Sandrini – lavorerò per avviare un corretto e continuativo rapporto di comunicazione con tutti gli esercenti interessati dall’iniziativa. Sono contento che le piazze si riempiano e siano vive. Stiamo lavorando per essere ‘agevolatori’ di tutte le persone che si impegnano a favore della città, ma che a volte non trovano gli spazi adeguati per portare avanti le loro idee. Per me è un piacere dare un contributo come Assessorato, in modo tale che questa iniziativa non solo sia fatta quest’anno, ma venga replicata ed incrementata a beneficio della creatività e della passione degli artisti coinvolti e delle categorie economiche interessate dal progetto”.

Isabella Caserta del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio: “Lo spettacolo ‘Vida’ è stato creato ad hoc per questa manifestazione e coinvolge un’attrice/cantante e due musicisti. La particolarità è che non si svolgerà solamente nelle vie del centro storico, ma toccherà anche dei quartieri periferici. È uno spettacolo che inneggia alla vita, alla rinascita, alla gioia di vivere”.

Solimano Pontarollo di Casa Shakespeare: “Siamo felici di essere qui per il secondo anno, coinvolti in un’iniziativa che da valore alle professionalità teatrali di Verona. Un’opportunità di spettacolo che vuole dare un colore diverso alle piazze e raccontare in modo nuovo il nostro Shake Spritz”.

Meri Malaguti di Fondazione Aida: “Lavoreremo sul nostro focus di sempre, ossia la famiglia, proponendo un evento dedicato a teatro e musica, con due attori protagonisti. Tutto improvvisato, sul tema di come ci si può avvicinare alla musica sia da adulti che da bambini”.

Barbara Baldo di Ippogrifo Produzioni: “Abbiamo scelto di invitare per questa occasione di rassegna di teatro di strada quattro artisti che provengono dal territorio nazionale e che hanno un profilo anche internazionale nelle loro manifestazioni, rassegne e tourné”.

Andrea Castelletti e Laura Murari di Modus: “Portiamo in scena anche quest’anno lo spettacolo ‘Ah!’ con l’attore mimo Sergio Bonometti, che presenta un’interpretazione senza parole, basata solo sul gesto, in un rapporto empatico con il pubblico. Tanto divertimento, poesia e delicatezza per le strade di Verona”.