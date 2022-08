A Verona dal 5 settembre, “Il Tempo per la Famiglia”. Iscrizioni Aperte fino ad esaurimento posti

Al via dal 5 settembre, in quattro quartieri della città, il servizio per le famiglie con bambini tra gli 0 e 3 anni.

Luoghi di incontro e di gioco per bambini, momenti di dialogo tra genitori e di interazione tra adulti e più piccoli per crescere insieme.

E’ il servizio ‘Il Tempo per la Famiglia’ dedicato a famiglie con bambini tra gli 0 e i 3 anni residenti, insieme ad almeno uno dei genitori, nel Comune di Verona.

Il progetto è attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12, agli asili Il Bocciolo al Saval, Il Cerchio in Valdonega, Il Tesoro a Cà di David e La Casetta del Porto a Porto San Pancrazio.

Il servizio prevede attività di gioco e di socializzazione per i bambini. Per i genitori, invece, la possibilità di confrontarsi sui temi della crescita e riflettere sui problemi educativi.

I servizi richiedono la presenza di un accompagnatore e non prevedono mensa e riposo dei bambini. La domanda di iscrizione può essere presentata inviando il modulo e la copia del documento di identità del sottoscrittore all’indirizzo mail mailto:servizi06@comune.verona.it.

La frequenza prevede una quota di iscrizione annuale.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Il Tempo per la Famiglia al numero 045 8079631 oppure via e-mail servizi06@comune.verona.it.