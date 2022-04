Una biciclettata tra i luoghi storici di Santa Lucia e Madonna di Dossobuono. Data, orari e programma

l’Avis Comunale di Verona, con il patrocinio e il contributo della 4^ Circoscrizione, organizza l’iniziativa “Pedaliamo in Quarta”: biciclettata a partecipazione gratuita, domenica 8 maggio 2022 con ritrovo alle ore 9.00 al parco giochi “Delfino Blu” in via S. Elisabetta, partenza alle ore 9.30, con arrivo alla Baita Alpini in via Murari Brà, alle ore 13.30. L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle associazioni di donatori volontari di sangue del territorio ed è finalizzata alla diffusione e alla promozione della pratica della donazione anonima del sangue.

In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata a domenica 15 Maggio 2022.

PROGRAMMA

ORE 9,00 RITROVO PRESSO IL PARCO GIOCHI IL DELFINO BLU DI VIA SANTA ELISABETTA VR

ORE 9,30 PARTENZA

TAPPE

MONUMENTO DELL’AQUILA

CORTE FENILON

VILLA MUSELLI-REICHENBACH

CORTE LIBANTI

VILLA CORTE PIGNO

FORTE GISELLA CON PICCOLO RINFRESCO

CIPPO AUSTRIACO IN STRADONE SANTA LUCIA

ARRIVO PRESSO LA BAITA DEGLI ALPINI DI GOLOSINE IN VIA MURARI BRA’ PREVISTO PER LE ORE 13.00 CIRCA.

Possibilità di pranzare nel parco della baita con RISOTTO ACQUA E CAFFE’ per € 5,00

